Bikinimuseum

Bademode unterm Hammer - Ursula Andress oder Liz Taylor?

In einer ikonischen Bond-Filmszene stieg Ursula Andress in „007 jagt Dr. No“ in einem weißen Bikini aus dem Meer. Das war vor 58 Jahren. Nun stand der knappe Zweiteiler in den USA zur Versteigerung - doch keiner wollte ihn haben.