Badisches Landesmuseum muss Perser-Schau auf Eis legen

Kasperl und ein Wermutstropfen: Der Iran-Konflikt wirft seine Schatten auch auf das Jahresprogramm des Badischen Landesmuseums. Weil sich aufgrund der aktuellen politischen Lage kein international anerkannter Versicherer habe finden lassen, kann die für Oktober geplante Ausstellung „Die Perser“ im Karlsruher Schloss nicht stattfinden.

Tri tra trullala! Kasperl hat gut lachen. Dank Donald Trump hat er nun das ganze Rampenlicht im Karlsruher Schloss für sich und seine Jagd auf den „Räuber Hotzenplotz“. Eigentlich wollte das Badische Landesmuseum (BLM) im Karlsruher Schloss mit der großen Sonderausstellung „Die Perser – Am Hof der Großkönige“ das Porträt einer faszinierenden Weltmacht und ihrer Könige zeichnen.

Das Karlsruher Museum hätte bei diesem als Kooperation mit dem Iranischen Nationalmuseum geplanten Projekt 150 Objekte als Leihgabe nach Teheran geschickt. Das berichtet Museumsdirektor Eckart Köhne bei der Jahrespressekonferenz.

Circa 200 kostbare Leihgaben aus iranischen Museen sollten die Schau bereichern. Umgekehrt hätte das Karlsruher Museum 150 Objekte auf den Weg nach Teheran geschickt für die dort geplante Ausstellung „Glory of Greek and Roman Art“. Doch wird vorerst nichts aus dieser Kooperation. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran wirft seine Schatten auch auf den Kulturbetrieb.

„Die weltpolitischen Ereignisse haben uns in den vergangenen Tagen sehr beschäftigt. Wir haben alles Erdenkliche versucht, um den gegenseitigen Austausch der Leihgaben 2020 mit Iran zu realisieren“, so Eckart Köhne. Bei der Jahrespressekonferenz des Badischen Landesmuseums verkündete der Museumsdirektor am Donnerstag, dass die große für Oktober geplante Schau nicht stattfinden kann. Angesichts der aktuellen politischen Lage habe sich kein international anerkannter Versicherer für die Zeit des Aufenthaltes der Karlsruher Leihgaben in Iran gefunden.

Köhne betonte, dass der sehr gute Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen im Iranischen Nationalmuseum in Teheran weiter bestehen bleibe und das Projekt zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden solle. „Museen sind Botschafter ihrer Länder. Wir hoffen auf Frieden und Vernunft, damit die Stimme der Kultur künftig wieder gehört werden kann“, so Köhne.

Mit Kasperl zurück in die Kindheit

Ein Wermutstropfen für das Ausstellungsprogramm des BLM im Jahr 2020. Doch hält das Museum mit seinen Zweigstellen wie immer genug weitere Asse in der Hand. In der Ausstellung „Humanimal – Das Tier und Wir“ beschäftigt sich das BLM ab 21. Februar mit dem Verhältnis von Zwei- und Vierbeinern in der Kulturgeschichte. Die ganz großen Kindheitserinnerungen weckt eine Mitmachausstellung über einen der beliebtesten Helden der deutschen Kinderliteratur: Ab 24. Oktober soll der „Räuber Hotzenplotz“ sein Unwesen im Schloss treiben. Man darf sich auf ein Wiedersehen mit Kasperl und Seppel freuen.

Nach „Cowboy & Indianer“ ist es das zweite Ausstellungsprojekt für Kinder und Familien im BLM. Mit speziellen Formaten für junges Publikum möchte das Museum Erfahrungen sammeln – insbesondere im Hinblick auf ein geplantes Kindermuseum nach der Generalsanierung des Karlsruher Schlosses. Für diese sei derzeit eine Machbarkeitsstudie in der Prüfung und Überarbeitung, so Köhne.

Alter Thron in neuem Glanz

Neuigkeiten gibt es aus der Schausammlung: Die bedeutenden Objekte aus dem einstigen Thronsaal des Karlsruher Schlosses – darunter das Thronensemble der Großherzöge von Baden mit seinem Baldachin und dem Wappen – werden aktuell restauriert. Eine Neupräsentation ist für 2021 geplant.

Auch digital ruht sich das BLM nicht auf seinen Neuerungen aus, sondern arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung seiner Angebote. So sollen registrierte Nutzer in der jüngsten Abteilung „Archäologie in Baden“ im Laufe des Jahres Objekte in der Exklusivvorlage begutachten können – und zwar aus sämtlichen Abteilungen und Epochen des Hauses.