Er war ein Intendant, den es immer wieder auch selbst auf die Bühne zog: Pavel Fieber war Schauspieler und Sänger, aber auch Regisseur und Theaterleiter vom alten Schrot und Korn. Seine lebhafte Vita führte ihn an zahlreiche Bühnen von Lübeck über Oberhausen und Düsseldorf bis Mainz, von Kaiserslautern über Ulm bis nach Karlsruhe, wo er von 1997 bis 2002 dem Badischen Staatstheater vorstand. Nun ist er im Alter von 79 Jahren in Würzburg gestorben.

Von Rüdiger Krohn

Auch nach seinem nicht ganz freiwilligen Weggang aus der Fächerstadt, als sein Vertrag nach fünf Jahren nicht verlängert wurde, blieb er dem Haus verbunden durch zahlreiche Gastverpflichtungen. Genannt sei hier seine Paraderolle als Professor Higgins in „My Fair Lady“, die er auf wechselnden Bühnen rund 1.500 Mal gespielt hat.

Paraderollen im Musical

Zu sehen war er aber auch als Pickering im selben Musical, oder als virtuoser, kauziger Frosch in der „Fledermaus“. Zum Wiedersehen mit ihm als Njegus in der für die kommende Spielzeit geplanten Karlsruher Aufführung der „Lustigen Witwe“ wird es nun nicht mehr kommen.

Der 1941 in Krnov (Tschechien) geborene Theatermann wuchs in Bayern und in Wien auf, studierte zunächst Psychologie in Erlangen und wechselte dann zum Schauspielstudium ans renommierte Max-Reinhardt-Seminar in Wien, wo er bei der berühmten Sopranistin Leonie Rysanek Gesangsunterricht erhielt.

Pavel Fieber setzte sich für verfolgte Autoren ein

Als frei schaffender Darsteller und Regisseur setzte er sich namentlich für verfolgte Autoren wie Pavel Kohout und Václav Havel ein, weswegen er 1970 in der damaligen Tschechoslowakei mit einem Einreiseverbot belegt wurde. Aber auch Klassiker wie „Nathan der Weise“, „Othello“ oder „Hamlet“ hat der vielseitige Regisseur, der insgesamt weit über 100 Aufführungen erarbeitet hat, erfolgreich inszeniert.

Denkwürdige Aufführungen in Karlsruhe

Eine Vorliebe für jüdische Autoren (wie etwa George Tabori) und Stoffe brachte er auch in Karlsruhe nachdrücklich zur Geltung – etwa in einer eindringlichen Einstudierung des Schtetl-Musicals „Anatevka“. Am Badischen Staatstheater hat Fieber fächerübergreifend einige denkwürdige Aufführungen geschaffen. Insbesondere seine schöne Einstudierung von Mozarts „Hochzeit des Figaro“ hat sich lange nach seinem Abschied als Glanzstück im Repertoire gehalten.

Nachdrücklich hat Fieber sich für die Pflege des Musicals eingesetzt. Auf seine Initiative ging der Versuch zurück, im Konzerthaus eine Spielstätte für dieses Genre einzurichten, für die er auch namhafte Interpreten zu gewinnen verstand. Trotz erfolgreicher Produktionen wie „Mack und Mabel“ und „Victor/ Victoria“ konnte sich diese Tradition jedoch nicht etablieren. Für seine Verdienste wurde ihm 2017 mit einiger Verspätung die Ehrenmitgliedschaft des Badischen Staatstheaters verliehen.

Unterhaltung und Tiefgang

Neben und nach seiner Tätigkeit in Karlsruhe hat Fieber als Leiter der sommerlichen Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel und dann bei den Burgfestspielen in Mayen gearbeitet, wo es ihm gelang, auf dem Grat zwischen populärer Unterhaltung und anspruchsvollem Tiefgang einen gangbaren Weg zu finden. Abseits der Bühne machte sich Fieber durch Dutzende Fernsehrollen einen Namen und zeigte eine bemerkenswerte Palette darstellerischer Möglichkeiten.

Gastverpflichtungen als Bühnendarsteller führten bis in die jüngste Vergangenheit an so unterschiedliche Häuser wie das Volkstheater Wien oder das Theater in Ingolstadt, wo er beim einstigen Karlsruher Schauspieldirektor Knut Weber ein oft willkommener Gast war.

Es war ein reiches, erfülltes Leben, das Pavel Fieber auf vielen Bühnen geführt hat. Mit ihm verliert das Theater den Repräsentanten einer Spezies, die immer mehr an Bedeutung verliert: das „Rampen-Tier“, den nimmermüden Enthusiasten, der sich bei allen Problemen den Spaß am Spiel, die Neugier auf Unbekanntes und den Mut zum Wagnis nicht nehmen lässt.