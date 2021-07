Dass der Vorhang im Drama um Generalintendant Peter Spuhler jetzt so plötzlich fällt, hatte auch am Staatstheater offenbar niemand erwartet: Als am frühen Donnerstagnachmittag bekannt wurde, dass der Verwaltungsrat die sofortige Abberufung Spuhlers per außerordentlicher Kündigung beschlossen hatte, löste dies dem Vernehmen nach große Verblüffung aus.

Zwar war der wegen seiner Amtsführung in Ungnade gefallene Generalintendant kaum noch in Erscheinung getreten, seitdem das vorzeitige Aus für seine Amtszeit zum Ende dieser Saison beschlossen worden war.

Doch da seit Ende Mai seine Nachfolge geregelt und durch eine Abberufung Spuhlers zum 31. August auch eine Amtsübergabe abgesichert war, schien der Zeitdruck für eine baldige Einigung bei der Vertragsauflösung nicht mehr allzu groß. Daher wurde allseits schon mit einem Trennungsvollzug irgendwann im Herbst gerechnet.