Ballettchef in Pforzheim setzt auf Experimentierfreude

„Das könnte ein Vorbild für viele andere Museen sein“, sagt Guido Markowitz. Der Ballettdirektor des Theaters Pforzheim freut sich über die jüngste Kooperation seiner Kompanie mit dem Schmuckmuseum der Stadt: Ein großer Raum im Untergeschoss des Museums, das keine fünf Gehminuten vom Theater entfernt liegt, ist nun offiziell der zweite Ballettsaal des Ensembles. Und da die Außenwand komplett verglast ist, können Museumsbesucher auch einfach mal bei Proben zusehen.

„Manche Leute haben dort sogar schon einen Durchlauf unseres neuen Stücks gesehen“, sagt Markowitz, dessen Choreografie zu Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ (in der „Recomposed“-Version von Max Richter) am Samstag Premiere hat.

„Die Begegnung von fixierter, dauerhafter Kunst, wie sie im Schmuckmuseum ausgestellt wird, und von bewegter, vergänglicher Kunst, wie wir sie machen, finde ich sehr spannend“ erklärt der 50-Jährige. „Unsere Kunstform ist ja besonders vergänglich. Im Schauspiel gibt es die Texte, im Musiktheater die Partitur – aber wenn eine Tanzaufführung abgespielt ist, dann ist sie weg.“

Was für Markowitz’ Arbeiten umso mehr gilt, als einige von ihnen nicht für einen bestehenden und bei Bedarf wieder rekonstruierbaren Theaterraum entstehen, sondern „site-specific“, also auf einen bestimmten Ort zugeschnitten waren.

Auftakt in Schlosskirche

Insofern war es auch ein Aufbruchsignal, wo Markowitz die Eröffnungsproduktion seiner Amtszeit 2015 zeigte. Die lief nicht im Theaterbau am Waisenhausplatz, sondern in der Schlosskirche. „Heimatwelten“ war der Titel dieser Eigenkreation. Vor deren Premiere, sagt er, habe er sich durchaus gefragt: „Wer wird da kommen? Gibt es in dieser Stadt Interesse an so etwas?“

Offenkundig ja. Diesem Auftakt folgten 2016 im Emma-Jäger-Schwimmbad das Stück „Schwimm, wenn du kannst!“, 2018 im Schmuckmuseum „Perfekt unperfekt“ und 2019 im 360-Grad-Panorama des Gasometers ein Abend mit neuen Werken von Gastchoreografen. Für den kommenden Juni ist im Bürgerzentrum „Romeo und Julia in der Stadt“ geplant.

„Jeder neue Raum eröffnet neue Perspektiven“, erklärt Markowitz den Impuls zu solchen Stücken. „Im Schmuckmuseum zum Beispiel ist Dunkelheit, da sind Glasstrukturen, da sind die Exponate – und wir sind dann herausgefordert, das zu kontrastieren oder zu ergänzen.“

Auszeichnung für Expertise

Zudem ergäben sich durch die Kooperationen neue Inspirationen: „Als wir bei den Proben zur Schwimmbad-Produktion erfuhren, dass der BSC Pforzheim in der Zweiten Wasserball-Bundesliga spielt, haben wir dort mal ganz frech angefragt – und 14 Sportler haben dann mitgemacht.“ Die Expertise bei der Erschließung neuer Spielorte brachte der Kompanie bereits zwei Kooperationen der „Tanzland“-Initiative des Landes ein.

Nicht zuletzt geht es natürlich auch ums Publikum: „Einerseits finden unsere Zuschauer es spannend, uns in neue Spielstätten zu begleiten, andererseits haben diese Orte ja auch ihr eigenes Publikum, das dann wiederum den Tanz für sich entdecken kann“, sagt Markowitz, der sich auch als Vorstandsmitglied des Dachverbandes Tanz Deutschland dafür engagiert, dieser Kunstform ein möglichst großes Forum zu schaffen.

Statistiken, wie viele Menschen über eine solche Aufführung ins Theater gelockt werden, gebe es zwar nicht. „Aber wir merken schon, dass sich auch das Publikum im Theater verändert, dass hier immer wieder Leute sind, die man davor noch nicht hier gesehen hat.“

Vivaldi, Richter und Spitzentanz

Eben dort, im Theater, steht nun die nächste große Premiere bevor. Für das Ballett ist es sogar die erste Premiere der seit Ende September laufenden Spielzeit, also gewissermaßen der Saisonauftakt. Das passt zum Stück, denn geboten wird eine Choreografie zu Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, an deren Anfang mit dem Frühling ebenfalls ein Neubeginn steht.

Wobei Markowitz keine Erwartungen auf idyllische Gefälligkeit wecken will. Schließlich bedeute der Neuanfang des Frühlings auch, dass zuvor ein altes Jahr zu Ende gegangen sei. Daher beginne das Stück atmosphärisch in den Bruchstücken von etwas Vergangenem. Von dort führe das Stück durch vier Abschnitte eines Menschenlebens, bis auf den Tod im Winter wieder ein neuer, ganz anderer Frühling folge.

Eine Neuinterpretation erfolgt an diesem Abend nicht nur szenisch: Markowitz hat die 2005 entstandene „Recomposed“-Version von Max Richter ausgewählt und setzt somit auch auf die Entdeckerfreude der Badischen Philharmonie.

„Das Tolle an Stücken auf der großen Bühne ist natürlich, dass wir hier das Orchester dabeihaben“, betont Markowitz. Und verspricht: „In diesem Stück wird es auch mal Spitzentanz geben. Unsere Tänzer sind jetzt im urbanen Stil sehr stark – jetzt wird es sehr interessant, auszuprobieren, wie man klassische Elemente integrieren und neu entdecken kann.“

25. (Premiere) und 31. Januar, 6., 9., 14. Februar; 1., 4., 15. 19., 24., 31. März.