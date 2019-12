Anzeige

Mit Geduld und Gespür für den Moment geht Barbara Klemm vor: Am 27. Dezember wird die in Karlsruhe geborene Fotografin 80. Viele ihrer Aufnahmen wurde bekannt, weil es ihr gelungen ist, entscheidende Momente festzuhalten.

Aufgewachsen ist Barbara Klemm in der Karlsruher Dammerstock-Siedlung. Der Name ließ im 100. Jahr nach der Gründung bei manchem die Augen leuchten. Hier, im Karlsruher Süden, wurden die Ideen der Weimarer Reformhochschule gebaute Realität.

Für Barbara Klemm waren sie Lebenswirklichkeit. Eng ging es zu. Eine Wohnung für acht Personen – für die Eltern, Fritz Klemm, ab 1948 Werklehrer an der Kunstakademie Karlsruhe, seine Frau Antonia von Westphalen, dazu sechs Kinder. Barbara war das vierte.

Breschnews Bruderkuss

In der Schule gehörte sie nicht zu den besten. Rückblickend könnte man sagen: zu ihrem Glück. Barbara Klemm zählt zu den bedeutendsten Fotografinnen des 20. Jahrhunderts. Ihr Bild vom sozialistischen Bruderkuss zwischen Leonid Breschnew und Erich Honecker ging ebenso um die Welt wie ihre Aufnahme von den enthusiastischen Menschenmassen am Brandenburger Tor am Tag, nachdem die DDR-Führung die Öffnung der Grenze bekannt gegeben hatte.

Ihre Künstlerporträts, ob von Handke oder Hitchcock, Thomas Bernhard, Simone de Beauvoir oder Wolf Biermann fanden und finden weithin höchste Anerkennung. Barbara Klemm ist die bislang einzige Frau, die mit dem Leica Hall of Fame Award ausgezeichnet wurde.

Eine Kamera bekommt Barbara Klemm zur Geburt

Als sie 14 war, stand sie vor der Wahl, die Klasse zu wiederholen oder eine Lehre zu machen. Nochmal Schule kam für sie nicht in Frage. Die Mutter meinte, für eine Lehre sei das Mädchen noch zu jung. Barbara sollte der Mama ein Jahr lang im Haushalt zur Hand gehen.

Derweil suchte der Vater eine Stelle. Er hatte dem Teenager vorgeschlagen, Fotografin zu werden. Fritz Klemm wusste, was er ihr empfahl. Immerhin fotografierte er selber. Ein ums andere Mal wurde die Nasszelle, die der achtköpfigen Familie als WC und Bad diente, zur Dunkelkammer umgerüstet. Hier entwickelte er die Filme, die er mit seiner Contax belichtet hatte. Die Kamera hatte er 1939 gekauft. Zur Geburt seiner Tochter Barbara.

Ellen Auerbach wird Klemms Mentorin

Barbara Klemm besucht Kurse im Jugendheim, um zu testen, ob der väterliche Vorschlag für sie taugt. Tritt in das Karlsruher Fotoatelier Bauer ein, lernt dort von Grund auf ihr Handwerk. Sie ist noch in der Lehre, da kommt Ellen Auerbach erstmals nach ihrer Emigration nach Karlsruhe, um ihre Eltern zu besuchen, die den Holocaust überlebt haben und die nach ihrer Internierung im Konzentrationslager Gurs nach Baden zurückgekehrt sind.

Bei dieser Gelegenheit schaut sie auch bei ihrer alten Freundin Antonia, Barbaras Mutter, vorbei, die sie aus der gemeinsamen Studienzeit an der Karlsruher Akademie kennt. Damals hieß sie noch Ellen Rosenberg, später, im Exil, nahm sie den Nachnamen ihres Ehemanns Walter Auerbach an.

Bei dieser Damerstock-Visite wandte sie sich auch an die Tochter ihrer Karlsruher Freundin: „Ei, Bärble, was machsch denn du?“ – diese Frage klingt Barbara Klemm noch heute im Ohr, 13 Jahre nach dem Tod der Fotografin, die ihr zu einer wichtigen Mentorin werden sollte.

Klemm startet bei der FAZ

Noch ist sie bei Wilhelm Bauer, wenn auch nicht auf Dauer: Porträtfotografie im Studio ist „sehr stilisiert und gesetzt, hat nichts Spontanes,“ sagt Barbara Klemm. Sie zieht es nach draußen. Und weg von Karlsruhe. Als die Frankfurter Allgemeine Zeitung eine ausgebildete Fotografin sucht, ergreift sie die Gelegenheit beim Schopf und bewirbt sich. Das wird eine ihrer charakteristischen Eigenschaften blieben: im richtigen Moment das Richtige zu tun.

Und ihre Ausdauer wird ihr zugute kommen. Die braucht sie. Hatte doch ihre Tätigkeit für die FAZ zunächst allenfalls am Rande mit Fotografie zu tun. Zehn Jahre lang war es ihr Job, Klischees für den Druck herzustellen, aber in der Mitte der Zeit beginnt sie, auf eigene Faust mit der Kamera auf Motivsuche zu gehen: „Ich hatte Lust, etwas mit der Fotografie zu machen.“

Sie lernt ihren künftigen Mann Leo kennen, der Medizin studiert und politisch interessiert ist. Er animiert sie, sich in die Brennpunkte der Studentenbewegung zu begeben. Eine Aufnahme aus jenen Jahren gibt eine Demonstration gegen den Vietnam-Krieg wieder. Zu sehen ist ein Pulk junger Menschen, der sich im Laufschritt durch die Frankfurter Kaiserstraße bewegt. Man spürt die Dynamik, die herrschte, fühlt sich zurückversetzt in die Epoche, in der das Foto entstand.

Blick für den historischen Moment

Das wird das Besondere ihrer Arbeit bleiben: Ob sie 1979 schwarz verhüllte Frauen vor einem Wahllokal in Teheran oder die Menschenmenge zeigt, die 1983 in Mutlangen gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen protestiert (mittendrin Heinrich Böll und Oskar Lafontaine).

Ob sie 1986 Augusto Pinochet in Santiago de Chile mit der Kamera festhält oder 1998 ein Bankett im Berliner Hotel Adlon mit Bill Clinton und anderen Zelebritäten ablichtet: Immer hat man als Betrachter den Eindruck, einem historischen Moment beizuwohnen.

„Endlich mal eine Frau“

Zwei Eigenschaften braucht eine Fotoreporterin, sagt Barbara Klemm: „Man muss ganz schnell sein oder lange warten können.“ Um dann im entscheidenden Augenblick rasch auf den Auslöser zu drücken.

Nach und nach hat sie sich einen Namen gemacht. Zuerst war im eigenen Haus Überzeugungsarbeit zu leisten. Aber da ihre Aufnahmen in renommierten Blättern wie „Die Zeit“, „Der Spiegel“ oder „Christ und Welt“ erschienen, gab ihr auch die FAZ öfter Raum.

Dabei hatte Barbara Klemm ein doppeltes Hindernis zu überwinden: Zum einen wurden in Tageszeitungen früher deutlich weniger Fotos abgedruckt als heute, zum anderen musste sie sich in einer Männerwelt behaupten. Was ihr manchmal auch zum Vorteil gereichte.

Zu einem Treffen von Bundeskanzlers Willy Brandt mit Leonid Breschnjew, dem Generalsekretär der KPdSU, verschafft sie sich mit einer falschen Pressepool-Karte Zutritt: „Keiner kannte mich, plötzlich war ich drin.“ Breschnjew zeigte sich erfreut („Endlich mal eine Frau“), Barbara Klemm bekam ihr Foto. Dann schnell den Film einem Kurier in die Hand gedrückt, der ihn sofort per Motorrad nach Frankfurt in die Redaktion brachte. Digitale Übermittlung war Anfang der 1970er Jahre noch kein Thema.

Das entscheidende Motiv

Das war auch 1989 so, dem Jahr des Mauerfalls. Die Ereignisse, die zum Zusammenbruch der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) führten, stellten eine besondere Herausforderung dar. Wochen voller Stress. Sie begannen am 4. November, als Künstler zu einer Großdemonstration aufgerufen hatten, die ihren Höhepunkt mit der Abschlusskundgebung auf dem Alexanderplatz (damals Ost-Berlin) fand.

Dann der Mauerfall mit seiner euphorischen Dramatik, zehn Tage später spricht Bundeskanzler Helmut Kohl in der DDR, und wieder ist Barbara Klemm mit ihrere Kamera dabei. So geht es bis zwei Tage vor Heiligabend.

Am Morgen des 22. Dezember fliegt Barbara Klemm nach Berlin: Die Öffnung des Brandenburger Tors steht an. Stundenlang ist die Fotografin mit ihrem Fotoapparat unterwegs. Es regnet, die Temperaturen sind winterlich. Beim Weggehen, sieht sie das entscheidende Motiv: das Brandenburger Tor vor dem Nachthimmel, die Menschenmenge mit ihren Regenschirmen auf der Mauer, dazu hell leuchtend, einzeln herausgehoben ein Transparent mit der Aufschrift „Deutschland einig Vaterland“ – spiegelverkehrt.

Die ganze geschichtliche Ambivalenz zwischen Hoffnung und Trauer, Triumph und Scham, die sich mit diesem Monument verbindet, scheint hier in einen Augenblick kondensiert. Klemm klettert auf eine Polizeiabsperrung, verschießt einen kompletten Film. Klatschnass erreicht sie die startbereite letzte Maschine zurück an den Main. „Nehmen Sie mich noch mit?“ Es klappt. Sie muss wohl mitleiderregend ausgesehen haben, erinnert sich Barbara Klemm.

Zurück ins Haus der Mutter

Es war die Zeit, als ihre Mutter starb. Die Mutter, die in Daxlanden lebte und der sie in gewisser Weise immer noch begegnet, wenn sie nach Karlsruhe kommt. Da hängt in dem ehemaligen Fischerhäuschen, in dem heute eine der Schwestern lebt, ein helles Selbstporträt, das die junge Antonia von Westphalen von sich malte, und da ist der Garten, den sie mit ihrem feinen künstlerischen Sensorium gestaltete.

Als Kinder seien sie und ihre fünf Geschwister meist eher aufseiten der Mutter als des strengen Vaters gestanden. Das Verhältnis zu ihm sei später viel besser geworden, und wenn ihr wieder mal ein Zeitungsfoto besonders gelungen war, dann meinte er: „Das haste im Bauch.“ Er war ja derjenige gewesen, der sie sozusagen auf die Bahn gebracht hat.

Doch Erfolg hat bekanntlich viele Väter und Mütter, und so vergisst Barbara Klemm nie, auf Wolfgang Haut hinzuweisen, der sie bei der FAZ kräftig in ihren fotografischen Ambitionen unterstützt hat. Ein jetzt zu ihrem 80. veröffentlichter Bildband erinnert indirekt auch an ihn. Wobei sich viele Aufnahmen einem Prinzip verdanken, das Barbara Klemm von dem in Auschwitz ermordeten Juristen und Fotografen Erich Salomon übernommen hat: „Man muss es probieren.“