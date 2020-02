Warum die Berlinale 2020 wohl kein Autogramm-Festival wird

Anzeige

Bei der 70. Ausgabe der Berlinale wird weniger zurück geblickt als nach vorn. Das weltweit größte Publikumsfestival der Filmbranche steht unter einer neuen Leitung. Und der künstlerische Chef Carlo Chatrian hat die Hauptreihen neu sortiert. Der Wettbewerb ist nun ausschließlich Filmen vorbehalten, die sich tatsächlich dem Urteil der Jury stellen. Den Zusatz „außer Konkurrenz“, mit dem sich früher so manches Promi-Vehikel dort platzieren ließ, gibt es nicht mehr. Statt dessen laufen Filme wie „Minamar“ mit Johnny Depp in der Sektion „Berlinale Special“.

Der Auftrag klang eindeutig: „Film geht nicht ohne Glamour, bei einem der drei großen europäischen Festivals schon gar nicht“, gab Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) zum Jahreswechsel der neuen Berlinale-Leitung per dpa-Zitat auf den Weg. Kein Wunder: Die Berlinale ist mit jährlich über 300.000 verkauften Tickets das weltweit größte Publikumsfestival der Filmbranche.

Größtes Publikumsfestival

Und dass vor den Schaltern am Potsdamer Platz etliche Menschen die ganze Nacht über campieren, um eine Karte zu ergattern, dürfte in vielen Fällen an der Hoffnung liegen, einmal im gleichen Kino zu sitzen wie George Clooney oder Meryl Streep. Auch wenn Tickets für exotische Werke in den Nebenreihen wie etwa Dokumentationen aus Burkina Faso oder Singapur ebenso ihre Abnehmer finden.

Gut, für die nun beginnende Berlinale 2020 war Clooney nicht schon wieder zu erwarten: Schließlich war er allein zwischen 2003 und 2016 fünf Mal zu Gast, was wohl auch einem engen Draht zum bisherigen Festivalleiter Dieter Kosslick zu verdanken war. Zudem ist von ihm derzeit kein neues Projekt in der Pipeline. Doch ein paar Namen mit ähnlichem Promi-Faktor hätten der 70. Festivalausgabe gut angestanden.

Überschaubare Gästeliste

Denn verbindet man Glamour mit Schauspielprominenz, dann wirkt das Aufgebot für diesen runden Geburtstag eher übersichtlich. Unter den 18 Filmen, die um den Goldenen und die Silbernen Bären konkurrieren, hat eigentlich nur Sally Potters Familiendrama „The Roads Not Taken“ eine gewisse Starpower: Der Film bringt Oscar-Preisträger Javier Bardem, Elle Fanning und Salma Hayek nach Berlin.

Harte Zeiten also für Autogrammjäger am roten Teppich? Zumindest wird der Stress für sie überaschaubarer. Denn das neue Leitungsduo Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek hat das Programm klarer strukturiert. So werden Promi-Filme, die früher „außer Konkurrenz“ im Wettbewerbs-Spielort Berlinale-Palast untergebracht wurden, nun konsequent in die Reihe „Berlinale Special“ ausgelagert.

Stars gibt’s im „Special“

Die ist mit 20 Filmen sogar größer als der Wettbewerb. Hier werden Sigourney Weaver (als Literaturagentin im Eröffnungsfilm „My Salinger Year“) Johnny Depp (als Kriegsfotograf in „Minamata“), Roberto Begnini (als Gepetto in „Pinocchio“) und Hillary Clinton (für den Dokumentarfilm „Hillary“) erwartet. Und den Altstars Jeremy Irons (71) und Helen Mirren (74) kann man sogar an mehreren Tagen begegnen: Irons leitet die siebenköpfige Wettbewerbs-Jury, Mirren wird mit dem Ehrenbären für ihr Lebenswerk und einer fünf Filme umfassenden Hommage ausgezeichnet.

Insgesamt wirkt das Programm, als setze Carlo Chatrian als künstlerischer Leiter auch in Berlin auf jenes Konzept, mit dem er das deutlich kleinere Festival in Locarno zum bedeutendsten Arthaus-Festival der Branche gemacht hat: Inhalt geht vor Glamour, Entdeckung vor Prominenz. Der Ehrenpreis mit Lebenswerk-Hommage an Helen Mirren hätte in den Rahmen von Locarno ebenso gepasst.

Leider ohne Wes Anderson

Die Berlinale hingegen war in jüngerer Zeit fast jedes zweite Jahr schon zur Eröffnung mit Stars gespickt. 2011 und 2016 hatte Kosslick die Coen-Brüder an die Spree gelotst (mit „True Grit“ und „Hail, Caesar“). 2014 und 2018 hatte Kultregisseur Wes Anderson seine vielköpfige „Familie“ mitgebracht („The Grand Budapest Hotel“ und „Isle of Dogs“).

Dessen neues Werk „The French Dispatch“ aber wird wohl erst in Cannes präsentiert. Jammerschade: Der Film versammelt Bill Murray, Tilda Swinton, Frances McDormand, Benicio del Toro, Adrien Brody und Léa Seydoux und kann es sich leisten, Eward Norton, Willem Dafoe, Christoph Waltz und Anjelica Huston in Nebenrollen auftreten zu lassen.

Möglich, dass „The French Dispatch“ bis zur Berlinale schlichtweg nicht fertig geworden wäre. Vielleicht gilt dies auch für Oskar Roehlers mit Spannung erwartete Fassbinder-Biografie „Enfant Terrible“, die sich als Berlinale-Thema geradezu aufdrängt. Rätselhafter ist die Nichtprogrammierung der Hesse-Adaption „Narziss und Goldmund“ von Stefan Ruzowitzky, dessen Drama „Die Fälscher“ bei der Berlinale 2007 lief und 2008 den Auslands-Oscar gewann – der Film böte sich angesichts des Kinostarts Mitte März ideal an. Gleiches gilt für die Adaption des Hörbuch-Erfolgs „Die Känguru-Chroniken“, die am 5. März anläuft – Henry Hübchen und ein Känguru auf dem roten Teppich, das wäre sicher ein schönes Fotomotiv.

„Falling“, das Regiedebüt von Viggo Mortensen („Der Herr der Ringe“), wäre zwar wegen seiner Weltpremiere beim Sundance Festival nicht mehr wettbewerbstauglich. Denn als Festival der obersten Kategorie („A-Festival“) muss die Berlinale hier Uraufführungen bieten. Die neu definierte „Special“-Reihe scheint für solche Fälle wie geschaffen, zugegriffen hat sie aber nicht.

Potenzial der Debüts

Andererseits kann man ja nie vorab sagen, welches Potenzial in bislang unbekannten Filmemacherinnen und -machern steckt. Auch „Die zwölf Geschworenen“ von 1957, einer der im Gedächtnis gebliebenen Bären-Gewinner, war seinerzeit ein Debütfilm – und Regisseur Sidney Lumet begann damit eine fünf Jahrzehnte anhaltende erfolgreiche Karriere.

Auch in jüngerer Zeit konnten Debüts oder Zweitwerke Eindruck machen: Für „Alle anderen“ erhielt die gebürtige Karlsruherin Maren Ade 2009 den Großen Preis der Jury. Nora Fingscheidts Erstling „Systemsprenger“ mischte 2019 den Wettbewerb auf und gewann ebenfalls einen Silbernen Bären. Beides war vor den jeweiligen Filmpremieren nicht absehbar gewesen. Insofern gilt jetzt auch für 2020 erstmal: Film ab.

Was der Wettbewerb bietet

Den Startschuss ins Bären-Rennen gibt ein argentinisch-mexikanischer Psychothriller („El prófugo“). Direkt darauf folgen eine italienische Filmbiografie über einen Einzelgänger in der modernen Kunst („Volevo nascondermi“), ein Western aus weiblicher Regie („First Cow“) sowie ein Drama über die Grausamkeit zwischen jungen Liebenden „(Le sel des larmes“).

Viel versprechend klingt der neue Film von Christian Petzold: „Undine“ erzählt anhand der alten Sage um eine geheimnisvolle Wasserfrau von einer Liebe auf Leben und Tod im heutigen Berlin. Petzold ist damit zum fünften Mal im Wettbewerb vertreten, seine langjährige Hauptdarstellerin Nina Hoss hingegen gibt diesmal in dem Schweizer Film „Schwesterlein“ die Zwillingsschwester von Lars Eidinger.

Und nicht zuletzt geht Burhan Qurbanis dreistündige Neuverfilmung von Alfred Döblins „Berlin Alexanderplatz“ ins Rennen. Statt des Haftentlassenen Franz Biberkopf im Jahr 1929 sucht nun rund 90 Jahre später der westafrikanische Flüchtling Francis vergeblich nach einem Platz in einer Großstadtgesellschaft, in der jeder sich selbst der nächste ist.