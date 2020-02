Männerbilder bei der Berlinale

Anzeige

Die Neuverfilmung von „Pinocchio“ brachte kindlichen Charme auf die Berlinale. Doch daran, dass die Titelfigur am Ende ihre kindische Ich-Bezogenheit überwindet, könnten sich die männlichen Figuren zweier anderer Berlinale-Filme durchaus ein Beispiel nehmen. In „Siberia“ von Abel Ferrara spielt Willem Dafoe einen Mann, der sich von der Welt zurückzieht, um sein Ich zu erkunden. Der Film wird zur Bilderreise, die in einer eingeschneiten Hütte beginnt und durch eine schamanische Höhle in die Regionen von Traum, Albtraum und Trauma führt.

Der Mann trifft auf Spukgestalten, hat sexuelle Fantasien und Gewaltvisionen, wandert bruchlos aus Eis und Schnee durch hellen Wüstensand und über blühende Bergwiesen und erreicht am Ende die absolute Einsamkeit, bevor der wolkenverhangene Himmel aufklart. Das wirkt mal provokativ und mal poetisch. In seiner Konzentration auf männliche Egozentrik ist es aber mitunter auch einfach prätentiös.

Mehr zum Thema: Wieso die Berlinale wohl kein Festival für Autogramm-Jäger wird

Möglich gemacht wurde „Siberia“, wie viele Filme heutzutage, als internationale Koproduktion. In dem Film steckt auch Geld aus Deutschland und Mexiko. Keine deutschen Produzenten fand hingegen das Projekt „Schwesterlein“ der Schweizer Filmemacherinnen Stéphanie Chuat und Véronique Reymond. Was erstaunlich ist, denn die Geschichte wurde dezidiert für die zwei Schauspielgrößen Nina Hoss und Lars Eidinger geschrieben.

Mehr zum Thema: Johnny Depp zeigt bei der Berlinale seine Rückkehr als Schauspieler

Realität verschmilzt mit Fiktion

Eidinger, tatsächlicher Star der Berliner Schaubühne, spielt einen fiktiven Schaubühnen-Star namens Sven Braunschweig, der an Krebs erkrankt. Nina Hoss spielt seine Zwillingsschwester Lisa, die einst als Dramatikerin Erfolg hatte, nun aber mit Mann und Kindern in der Schweiz lebt. Svens Erkrankung führt die Geschwister wieder zusammen. Und so wie Gretel im Grimmschen Märchen kämpft Lisa um das Leben ihres Bruders.

Nina Hoss im Mittelpunkt

Auch sonst ist „Schwesterlein“ vor allem der Film von Nina Hoss. Sie spielt mit Lisa die einzige Figur, die nicht ihre Eigeninteressen in den Mittelpunkt stellt. Lisa opfert sich auf – und wird prompt von allen anderen hängen gelassen. „Du hast eigene Pläne? Was für welche denn?“, fragt ihr Mann, als er wegen eines Jobangebots die gemeinsame Rückkehr nach Berlin für fünf Jahre verschiebt. Diese gerade in ihrer Absichtslosigkeit demütigende Frage erinnert daran, dass die Verletzungen, mit denen das Männer-Ich in den Schuldvisionen von „Siberia“ konfrontiert wird, ganz alltäglich beginnen können.