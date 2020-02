Von Antonioni bis Zhang Yimou: Zehn Berlinale-Gewinner, die Filmgeschichte schrieben

Anzeige

„Je preiser gekrönt, desto durcher gefallen“, so wird gern über prämierte Kunstwerke gespottet. In der Tat: Oft gibt es eine Kluft zwischen Juryentscheidungen und Publikumsvorlieben. Und in den bislang 69 Ausgaben der Berlinale seit 1951 gingen auch etliche Goldene Bären an Filme, nach denen später kein Hahn mehr krähte. Dennoch hat die Berlinale durchaus an markanten Momente der Filmgeschichte mitgeschrieben.

Anlässlich der 70. Berlinale gibt es hier eine Liste mit zehn Bären-Gewinnern, die sich in die Erinnerung vieler Kinogänger eingeschrieben haben. Auch wenn etliche davon, vor allem in den Trailern, mit heutigen Sehgewohnheiten nicht mehr viel zu tun haben.

1953: Der Lohn der Angst (Regie: Henri-Georges Clouzot)

„Spannung“ im Kino wird heute oft als möglichst rasche Abfolge möglichst lauter Explosionen missverstanden. Viel nervenzerreißender ist aber, wenn klar ist, dass es jederzeit eine Explosion geben könnte, man aber nie sicher sein kann, wann es dazu kommt. So wie in diesem Film, in dem vier gescheiterte Existenzen zwei Lkw voller Nitroglyzerin über unwegsame Gebirgs- und Wildnisstraßen in Südamerika steuern müssen.

Bei der 60. Berlinale lief dieser „Klassiker des anspruchsvollen Spannungskinos“ (Lexikon des Int. Films) mal wieder auf einer großen Leinwand. Und bei Yves Montands Rangieren auf der provisorischen Holzrampe in einer Gebirgskurve kauten sich die Besucher auch dort reihenweise die Fingernägel ab.

1957: Die zwölf Geschworenen (R: Sidney Lumet)

Das komplette Gegenteil zu „Lohn der Angst“: Ein auf die Macht des Wortes und der Argumentation vertrauender Film, der dem Genre des Gerichtsdramas neue Impulse gab, den Regiedebütanten Sidney Lumet schlagartig bekannt machte und mit Henry Fondas zweifelndem Geschworenen Nr. 8 einen der 50 bedeutendsten Kinohelden der Geschichte enthält (laut American Film Institute).

1961: Die Nacht (R: Michelangelo Antonioni)

Auszeichnungen wie der Goldene Bär für diesen Film zeigten, dass sich die „Nouvelle Vague“ durchgesetzt hatte. In einem fragmentarischen Erzählstil, der sich klar vom klassischen Kino absetzt, beobachtet Antonionis Film ein gut situiertes Ehepaar (gespielt von Marcello Mastroianni und Jeanne Moreau) beim Spazieren durch Mailand, in einem Jazzclub und bei einem Empfang. Der Film ist durchzogen von nüchterner Traurigkeit, die vom Ende einer Liebe kündet.

1982: Die Sehnsucht der Veronika Voss (R: Rainer Werner Fassbinder)

Sein vorletzter Film brachte Rainer Werner Fassbinder den Goldenen Bären, vier Monate nach der Preisverleihung starb der überaus produktive Regisseur, Autor und Schauspieler mit nur 37 Jahren. Das Melodram bildet mit „Die Ehe der Maria Braun“ und „Lola“ eine in den 1950er Jahren spielende „BRD-Trilogie“, in der Fassbinder sich mit den Spuren der Kriegs- und Nachkriegszeit in der jungen Bundesrepublik beschäftigt. Der Film über eine ehemalige Ufa-Schauspielgröße, die morphiumabhängig dem vergangenen Ruhm nachhängt, machte Hauptdarstellerin Rosel Zech zum Star.

1988: Rotes Kornfeld (R: Zhang Yimou)

Der Erfolg von Zhang Yimous Debütfilm machte nicht nur einen Filmemacher mit außergewöhnlich expressiver Farbdramaturgie schlagartig bekannt, sondern setzte auch die „fünfte Generation“ chinesischer Filmemacher auf die Landkarte des Weltkinos. Die mal poetische, mal drastische Filmsprache einer Erzählung, deren grausiges Finale zur Zeit der japanischen Besetzung Chinas spielt, machte das Werk zu einer bildmächtigen Entdeckung.

Zhang Yimou war seitdem sechs weitere Male zur Berlinale eingeladen, es liefen aber nur fünf dieser Filme: Der 2019 angesetzte Wettbewerbsbeitrag „One Second“ wurde drei Tage vor der geplanten Weltpremiere zurückgezogen. Offiziell wegen technischer Probleme in der Postproduktion, inoffiziell wurden Probleme mit der chinesischen Zensur vermutet.

1989: Rain Man (R: Barry Levinson)

Das Wort „Autismus“ gehörte vor diesem Film nicht zum allgemeinen Sprachgebrauch. Danach schon. Allerdings verstand man darunter dann meistens verschrobener Superintelligenz, wie sie Dustin Hoffmans Figur Raymond auszeichnet. Als klinische Studie ist der Film von Barry Levinson nur bedingt tauglich. Als rührendes Roadmovie über zwei gegensätzliche Brüder, die bei einer Reise quer durch die USA voneinander lernen, erreichte er ein Millionenpublikum und brachte Dustin Hoffman den Darsteller-Oscar.

1996: Sinn und Sinnlichkeit (R: Ang Lee)

Sinnlichkeit hatte der taiwanesische Filmemacher Ang Lee dem Berlinale-Publikum schon 1993 mit seinem Film „Das Hochzeitsbankett“ beschert. Drei Jahre später brachte ihm diese Verfilmung eines Romans von Jane Austen den zweiten Goldenen Bären ein. Die noch sehr junge Kate Winslet gehörte ebenso wie Hugh Grant und Alan Rickman zur Besetzung. Vor allem die charmante Emma Thompson, die auch das Drehbuch geschrieben hatte, bezauberte in der Hauptrolle der lange unglücklich verliebten und am Schluss doch belohnten Elinor Dashwood.

1999: Der schmale Grat (R: Terrence Malick)

Zwei Jahrzehnte lang war der US-Regisseur Terrence Malick als Phantom. Nach seinen beiden außergewöhnlichen Filmen „Badlands“ (1973) und „In der Glut des Südens“ (1978) war er abgetaucht gewesen. Nun kehrte er mit einem knapp dreistündigen Kriegsfilm zurück, um dessen Besetzung sich die Stars dermaßen gerissen hatten, dass Größen wie John Travolta und George Clooney nur in kleinen Nebenrollen zu sehen sind. Die filmische Meditation über den Kontrast zwischen Krieg und der Schönheit der unberührten Natur eröffnete die zweite, bis heute andauernde Werkphase des US-Regisseurs.

2004: Gegen die Wand (R: Fatih Akin)

Dieser Film habe in ihm gesteckt wie ein Pickel, den er ausdrücken musste, sagte Fatih Akin über sein wuchtiges Drama über die Liebe zwischen zwei gescheiterten Selbstmördern. Die junge Sibel heiratet den doppelt so alten Cahit, um den strengen Moralvorstellungen ihrer Eltern zu entfliehen. Doch in dem Moment, als sich die Liebe in die Zweckehe einschleicht, kommt auch die Eifersucht. Ein Happy-End gibt es nicht, aber enorm vitale Energie.

Die damalige Jurypräsidentin Frances McDormand nannte den ersten deutschen Bären-Sieger seit Reinhard Hauffs „Stammheim“ von 1986 schlicht „Rock’n’Roll“. Hauptdarstellerin Sibel Kekilli wurde später „Tatort“-Ermittlerin. Und ihre Figur Shae in „Game of Thrones“ überlebte immerhin vier Staffeln lang das mörderische Treiben in der Erfolgsserie.

2011: Nader und Simin, eine Trennung (R: Asghar Farhadi)

Rund 20 Jahre, nachdem das chinesische Filmschaffen sich von der Berlinale aus in westlichen Kinos etablierte, fasste nun der iranische Film Fuß. Jafar Panahis Berlinale-Beitrag „Offside“ (2006) über weibliche Fußballfans hatte den Weg geebnet, Asghar Farhadi ließ 2009 mit „Elly“ einen beeindruckenden Film folgen und legte 2011 dieses Meisterwerk vor.

In der Geschichte eines Ehepaares, das sich uneinig ist, ob es den Iran verlassen soll, spiegelt sich aktuelle Politik ebenso wie zeitlose menschliche Dramatik. Aus besten Absichten entstehen Schlingen, in denen sich alle Beteiligten unauflöslich verstricken. Dem Goldenen Bär folgte ein Jahr darauf der Auslands-Oscar, der damit erstmals an einen iranischen Film ging.