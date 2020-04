Berliner Philharmoniker bleiben mit Osterfestspielen in Baden-Baden

Anzeige

Hiermit dürften alle anders lautenden Gerüchte vom Tisch sein: Die Berliner Philharmoniker bleiben mit ihren Osterfestspielen auch über das Jahr 2022 hinaus in Baden-Baden. Wie das Festspielhaus mitteilt, haben Intendant Benedikt Stampa und Andrea Zietzschmann, Intendantin der Stiftung Berliner Philharmoniker, einen entsprechenden „Letter of Intent“ unterzeichnet, der die weitere Zusammenarbeit ermöglicht.

Und das allen Mutmaßungen zum Trotz, die Berliner würde es zurück nach Salzburg ziehen, von wo sie im Jahr 2013 nach Baden-Baden wechselten.

„Ich freue mich sehr über dieses starke Signal in der Zeit, in der wir die Osterfestspiele mit den Berliner Philharmonikern so vermissen“, sagt Festspielhaus-Intendant Benedikt Stampa. „Es ist sehr motivierend, dass das Orchester und sein Chefdirigent gerade jetzt mit uns weiter in die Zukunft denken, was uns noch mehr hoffen lässt, die aktuelle Situation zu meistern“.

Osterfestspiele fielen Corona-Krise zum Opfer

Die diesjährigen Osterfestspiele waren den Vorsichtsmaßnahmen der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Eigentlich hätte das Traditionsorchester dort mit seinem Chefdirigenten Kirill Petrenko eine Neuinszenierung von Ludwig van Beethovens einziger Oper „Fidelio“ interpretiert und in zehn Tagen weitere Konzerte kleinen und großen Formates mit Weltklassesolisten geboten.

Neben diesem herben Einschnitt stand unterdessen noch ein Gerücht im Raum, das beide Seiten zwar dementierten, das aber den Zwist um die Frage befeuerte, wie es mit den Salzburger Osterfestspielen ab 2022 nach der Ernennung von Nikolaus Bachler zum Intendanten weitergehen kann.

Dort war der Dirigent Christian Thielemann mit seiner Dresdner Staatskapelle rettend eingesprungen, als die Berliner Philharmoniker vor sieben Jahren ihre dort im Jahr 1967 von Herbert von Karajan gegründeten Osterfestspiele von der Salzach an die Oos verlegten. Doch lehnt der neue Intendant in Salzburg Thielemann bekanntermaßen ab. Es wurde sogar gemunkelt, dass es bei dem Streit darum gehe, die Berliner Philharmoniker zurück an die Salzach zu holen.

Berliner setzen Signal

Damit ist nun Schluss. Mit ihrer Entscheidung, auch über das Jahr 2022 hinaus in Baden-Baden residieren zu wollen, setzen die Berliner ein deutliches Signal. „Es ist uns sehr wichtig, gerade jetzt gemeinsam nach vorne zu schauen und in die konkrete Planung der Zukunft einzusteigen“, so Andrea Zietzschmann.