Eine Frau ist es nicht geworden. Dabei hätte man die Wahl einer Generalintendantin für das Badische Staatstheater ja durchaus deuten können als Krönung des Emanzipationsprozesses, den dieses Haus durchlaufen hat seit dem Ausbruch der Führungskrise um den mittlerweile entthronten Peter Spuhler. Zumal die zweite Führungsebene der Spartenleitungen bereits jetzt fast komplett weiblich besetzt ist.

Der Entscheidung für einen männlichen, auf eine lange Karriere zurückblickenden Theaterleiter haftet also etwas eher Konventionelles an. Allerdings wäre eine Orientierung auf progressive Profilierungs-Signale in der derzeitigen Karlsruher Situation fehl am Platz.

Denn so werbeträchtig Spuhler hiermit zu glänzen verstand, so dramatisch hat diese Währung an Wert verloren, seitdem klar geworden ist, dass die oft beschworene große Aufmerksamkeit für Karlsruhe mit untragbaren Arbeitszuständen für die Belegschaft bezahlt wurde.