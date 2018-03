«Black Panther» muss «Pacific Rim 2» weichen

New York (dpa) – Nach fünf Wochen an der Spitze muss König T’Challa aus «Black Panther» den Thron an Nordamerikas Kinokassen räumen.

Die Kampfpiloten aus dem Science-Fiction-Film «Pacific Rim 2 – Uprising» kamen zum Start laut Branchenwebseite Box Office Mojo am Wochenende auf rund 26 Millionen Dollar (22,7 Millionen Euro) Einspiel in den USA und Kanada.

Das «Black Panther»-Team hat trotzdem Grund zum Feiern, denn 16,7 Millionen Dollar bedeuten das viertbeste sechste Wochenende der nordamerikanischen Kinogeschichte. Mit insgesamt 631 Millionen Dollar an Ticketverkäufen liegt die Comicverfilmung nun auf Rang fünf der umsatzstärksten Filme in Nordamerika.

Weiter gut hielt sich das Religionsdrama «I Can Only Imagine» mit 13,9 Millionen Dollar auf Platz drei diese Woche. Der Animationsfilm «Sherlock Gnomes» lag dagegen mit 10,6 Millionen Dollar Einspiel zum Start unter den Erwartungen von Analysten.