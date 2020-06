Lockerung der Corona-Auflagen sind ein Signal für die Blasmusik in Mittelbaden

Anzeige

Die Musiker in Mittelbaden dürfen hoffen: Nach der coronabedingten Zwangspause dürfen sie vielleicht bald wieder proben. Der deutsche Dachverband hat eine Mustersatzung zu den Hygiene-Auflagen verfasst. An diesem Montag (8. Mai) lädt der mittelbadische Verbandspräsident Tobias Wald zur Diskussion in einer Telefonkonferenz.

Als der Musikverein Balzhofen im März wegen der Corona-Pandemie sein überregional bekanntes Pfingsmusikfest absagen musste, war nicht nur ein ganzes Dorf fassungslos. Das gemeinsame Musizieren, die Auftritte mit dem Blasorchester, es rückte für die begeisterten Musiker aus dem Bühler Stadtteil und hunderte ihrer Kollegen in Mittelbaden in weite Ferne.

Silberstreif am Horizont

Doch nun gibt es einen Silberstreif am Horizont. Tobias Wald als Präsident des Blasmusikverbands Mittelbaden setzte, auch als Landtagsabgeordneter der CDU, alle Hebel in Bewegung, damit die Vereine „eine zielführende Perspektive für die Probearbeit und die Veranstaltungsplanung haben.“ Inzwischen hat die höchste Instanz der Musiker, der Bund Deutscher Blasmusikverbände (BDB) ein Corona-Musterhygienekonzept verfasst, das am gestrigen Freitagabend bei allen Mitgliedskapellen einging.

Telefonkonferenz für Vereine des Blasmusikverbands Mittelbaden

An diesem Montag gibt es dazu eine Telefonkonferenz für die Funktionäre der 66 mittelbadischen Vereine, zu der Wald ab 19 Uhr einlädt. Das Verbandsgebiet vereint vier Bezirke mit knapp 3.000 aktiven Musikern und gut 1.700 Jugendlichen zwischen sieben und 17 Jahren. „Die Musiktreibenden im Land brauchen einen Fahrplan“, betonte Wald schon Ende Mai.

Es geht nicht allein um schnelle Öffnungen, sondern darum, wie das kulturelle Leben im Musikland gesichert werden kann. Tobias Wald, mittelbadischer Verbandspräsident

In vielen Telefonaten hat er die Stimmungslage der Musikerinnen und Musiker der Region erruieren können. Zusammen mit Alexander Becker, Abgeordneter des Wahlkreises Rastatt und Vizepräsident des Bundes deutscher Zumpfmusiker, fordert Wald seit längerem belastbare wissenschaftliche Studien zum Thema Probenbetrieb und Virusinfektion sowie einen Lenkungskreis. „Es geht nicht allein um schnelle Öffnungen, sondern darum, wie das kulturelle Leben im Musikland gesichert werden kann.“

Hygienekonzept bietet eine Perspektive

Denn Wald will vor allem eines nicht: Dass jetzt jede Menge Musiker ihr Instrument aus Frust an den Nagel hängen. Das Hygienekonzept biete eine Perspektive, „es macht Mut und ich hoffe, dass bald wieder in den Städten und Gemeinden Blasmusik zu hören sein wird.“

Der Verbandspräsident legt großen Wert darauf, dass die Kommunen einheitlich handeln. Es sei nichts schlimmer, als wenn in einem Ort etwas erlaubt ist, was im anderen nicht gehe.

Land plant 50-Millionen-Hilfsfond für Vereine

In der Telefonkonferenz soll nun die Umsetzung der Hygiene-Richtlinien beraten werden. Dazu könnten die Teilnehmer Fragen zu allen relevanten Themen stellen. Zudem hat der Abgeordnete noch eine weitere, gute Nachricht: „Von Seiten des Landes arbeiten wir an einem Hilfsprogramm für unsere Vereine in Baden-Württemberg.

Die Haushaltskommission, in der ich Mitglied bin, hat hierfür einen Zuschussbetrag in Höhe von 50 Millionen zur Verfügung gestellt. Ich denke, dass unsere Vereine in wenigen Wochen einen Zuschussantrag stellen können.“

Jungmusiker-Leistungsabzeichen fällt flach

Und während es für die Blaskapellen Zukunftsperspektiven gibt, bremst die Pandemie den Nachwuchs erst einmal aus. Es wird in diesem Jahr auf Verbandsebene kein Jungmusiker-Leistungsabzeichen (JMLA) in Bronze und Silber geben. Die Verantwortlichen seien nach mehreren Videokonferenzen zu dieser Entscheidung gekommen, so Wald.

„Wir haben uns das nicht leicht gemacht.“ Aber allein die Verleihung der Urkunden im Kurhaus in Baden-Baden könne in der gewohnten Form gar nicht stattfinden. Dazu gebe es für die Prüfungen erschwerte Bedingungen.