Ungewöhnliche Pilgerfahrt

Boote fahren bei Mooser Wasserprozession über Bodensee

Wegen eines Jahrhunderte alten Gelübdes machen sich am Montag Pilger in geschmückten Booten übers Wasser auf den Weg nach Radolfzell am Bodensee. Dieses Jahr macht aber der niedrige Wasserstand Probleme.