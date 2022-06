Bruce Springsteen rockt 2023 auch den Hockenheimring

Der „Boss“ kommt in die Region: Weil die Tickets für die Konzerte von Bruce Springsteen im Juli 2023 rasant ausverkauft waren, bringt ihn nun ein Zusatzkonzert auf den Hockenheimring.

Die Nachricht hat zehntausende von Springsteen-Fans elektrisiert: Der „Boss“ geht 2023 auf Tournee und macht auch in Deutschland Station. Angesetzt waren zunächst drei Konzerte: in Hamburg, Düsseldorf und München.

Die Karten waren in Windeseile ausverkauft - trotz teilweise gesalzener Preise. Das günstigste Ticket kostete im regulären Verkauf rund 76 Euro. Für ein Platin-Ticket, das Plätze vor der Bühne garantiert („front stage“) hingegen waren bis zu 505 Euro fällig.

Springsteen-Zusatzkonzert auf dem Hockenheim-Ring

Diesem Andrang ist es zu verdanken, dass auch der Südwesten in den Genuss eines Springsteen-Auftritts kommen wird. Wie die Ticket-Plattform Eventim bekannt gab, wird es am 21. Juli einen Zusatzauftritt auf dem Hockenheimring geben. Der Ticketverkauf hierfür soll am Montag, 13. Juni, um 10 Uhr beginnen.

Der 72-jährige Sänger und Gitarrist ist einer der populärsten und erfolgreichsten Musiker der Gegenwart. Springsteen hat einen Oscar und einen Tony-Award sowie 20 Grammys gewonnen und allein in den USA mehr als 60 Millionen Alben verkauft. Seine Karriere begann in den frühen 1970er Jahren und startete mit dem Album „Born To Run“ (1975) richtig durch.

Der Hockenheimring war in der Vergangenheit immer wieder Tourstation großer Stars. Unter anderem gastierten dort Pink Floyd, die Rolling Stones oder Ed Sheeran. Am 24. Juni geben Metallica dort das einzige Deutschlandkonzert auf ihrer aktuellen Tournee.