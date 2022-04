Wie entkommt man dem stressigen Alltag besser, als an einem warmen Frühlingstag im Garten, Park oder auf dem Balkon zu entspannen und ein gutes Buch zu lesen? Wenn man die Sonne spürt und einem der Wind um die Ohren säuselt, fällt es umso leichter auf den Seiten eines spannenden Romans in fremde Welten und aufregende Erzählungen einzutauchen.

Die Auswahl an Klassikern, Neuerscheinungen, Romanen, Kinder- und Sachbüchern ist groß. Doch zum Glück stehen die Buchhändler aus der Region bereit, um allen passionierten Leseratten bei der Suche nach dem perfekten Werk zur Seite zu stehen. Egal für welche Vorliebe: Mit der richtigen Beratung findet jeder das passende Buch für den Frühling.

Lesetipps für die Osterfeiertage:

Das Bitcoin Komplott | Andreas Brandhorst

Braunbarth, Bruchsal

Andreas Brandhorst bündelt in seinem Roman „Das Bitcoin Komplott“ die aktuelle Technik einer Kryptowährung mit einer weltumspannenden Verschwörung in einer Umwelt- und Wirtschaftskrise. Mittendrin sucht der junge Martin Freemann nach dem Erfinder des Bitcoins und findet eine Spur zu den Mördern seiner Eltern und gerät mit seiner Freundin immer mehr selbst ins Zentrum der Verschwörung.

Für diesen Sommer | Gisa Klönne

Bücherecke, Eggenstein-Leopoldshafen

Franziska, das „schwarze Schaf“ der Familie Roth, kehrt nach langjähriger Abwesenheit in ihr Elternhaus zurück, um sich statt ihrer scheinbar perfekten älteren Schwester, die mit einem Burnout in der Klinik ist, um den schwer kranken Vater zu kümmern. In Vor- und Rückblenden und einem ständigen Perspektivenwechsel von Vater zu Tochter entsteht eine Geschichte nicht nur um diese schwierige Vater-Tochter-Beziehung, sondern auch Themen wie die Nachkriegszeit, Friedensbewegung und Tschernobyl fließen mit ein. Das Buch ist trotz des Titels keine leichte Sommer-Sonnen-Ferien-Lektüre, sondern ein vielschichtiger Roman mit einer soghaften Sprache, den zu lesen sich auf jeden Fall lohnt.

Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen | Navid Kermani

Buchhandlung Straß, Baden-Baden

Vor vielen Jahren gab es mit Sofies Welt von Jostein Gaarder ein Buch, das jugendliche und erwachsene Leser*innen in seinen Bann zog, die sich für gute Romane aber auch für die Geschichte der Philosophie interessierten. Der Friedenspreisträger Navid Kermani hat nun ein Buch über Religionen und den Sinn des Lebens geschrieben, das ebenso informativ und erleuchtend ist und gerade in diesen Zeiten ein flammender und überzeugender Appell für den achtsamen Umgang miteinander ist. In 20 Kapiteln erzählt Kermani von seiner Religion, seinem Blick auf das Sinnliche und Übersinnliche, auf Verbindendes und Trennendes – vor allem aber davon was uns im Mensch sein verbindet und warum es sich lohnt, immer wieder einen Schritt aufeinander zuzugehen.