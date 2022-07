Ob im Freibad, auf dem Balkon oder unter dem Schatten eines Baumes im Stadtpark: Auch im Sommer gehört ein gutes Buch fest dazu. So wie Eis und gute Laune. Lesen an der frischen Luft ist ohnehin eine wunderbare Möglichkeit, um den Alltagstress weit hinter sich zu lassen.

Und das Schöne: Bücher gibt es unendlicher Vielzahl. Für jede Leseratte findet sich das Passende. Der eine vergnügt sich an gut geschriebenen Sachbüchern, der nächste möchte spannende Krimis und Thriller genießen, für wieder andere sind humorvolle Reiseerzählungen, historische Romane oder Biographien interessant. Und selbstverständlich gibt es eine Unzahl an zeitlosen Klassikern, die schon vor über hundert Jahren niedergeschrieben wurden und nach wie vor Leser allen Alters in ihren Bann ziehen.

Bei so viel Auswahl, ist es gut, wenn man sich von erfahrenen Experten beraten lassen kann. Hier helfen die Buchläden der Region gerne weiter. Wer Fragen hat oder sich etwas Besonders empfehlen lassen möchte, ist hier immer richtig.

Lesetipps für die heißen Sommertage:

Das Geheimnis hinter den Geschichten | Ebi Naumann

Bücherecke, Eggenstein-Leopoldshafen

„Haltet die Uhren an. Vergesst die Zeit. Ich will euch Geschichten erzählen.“ James Krüss

Wir kennen sie alle: Pippi Langstrumpf, Momo, den kleinen Wassermann, das doppelte Lottchen......

In diesem wunderbaren Buch erfahren wir aber auch noch mehr über ihre „Erfinder“. In 20 Porträts großer Persönlichkeiten der Kinderliteratur mit jeweils einer ganzseitigen, detaillierten Zeichnung bringt uns Ebi Naumann die Geschichte hinter den Geschichten näher. Und wir erfahren, wie die Autor:innen auf ihre Ideen gekommen sind, wann sie mit dem Schreiben begonnen haben oder wie sie die eigene Kindheit erlebt haben. Für alle ab 10 Jahren ist dieses wunderschöne Buch eine ganz besondere Leseempfehlung!!!

Der Tote aus Zimmer 12 | Anthony Horowitz

Buchhandlung Straß, Baden-Baden

Anthony Horowitz gehört zu den erfolgreichsten Autoren der englischsprachigen Welt, in Deutschland ist er vor allem durch seine, inzwischen auch kongenial verfilmte, Jugendbuchreihe um Alex Rider bekannt. In seinem neuesten Werk zieht er wieder einmal alle Register seines Könnens, als er die in der Hotelbranche auf Kreta gelandete Lektorion Susan Ryeland nach England zurückkehren lässt. Dort soll sie in einem Mordfall ermitteln soll, der erschreckende Parallelen zu dem zuletzt von ihr betreuten Krimi aufweist, dessen Autor in der Zwischenzeit ebefalls gestorben ist. Zur Belohnung winken zehntausend Pfund, aber Susan muss schon bald erkennen, dass diese Summe für das, was sie erwartet um keinen Penny zu neidrig angesetzt ist... Ein absoluter Geniestreich eines großen Meisters für Krimi-Fans auf der Suche nach einem etwas anderen Leseerlebnis!

Vertrauen | Dror Mishani

Braunbarth, Bruchsal

Ein spannender Krimi mit Tiefgang des israelischen Schriftstellers und Literaturwissenschaftlers Dror Mishani. Kommissar Avi Avraham ermittelt im Falle eines ausgesetzten Neugeborenen und eines tot aufgefunden schweizer Touristen. Die Spuren führen von Tel Aviv bis nach Paris und er muss raffinierte Intrigen und falsche Spuren auflöse. Große Literatur im Format eines Krimis und einer fesselnden Landschaft.