Lesen ist so vielfältig wie die Menschen, die es gerne tun. Ob Krimi, Thriller, Sachbuch, Klassiker, Fantasy, Horror, Science Fiction, Biographie oder Reisebericht: Die Auswahl ist gewaltig und jeden Monat kommen neue Veröffentlichungen dazu, mit denen man es sich im Schatten eines Baums, auf der heimischen Couch oder dem Balkon gemütlich machen und in ferne und spannende Welten eintauchen kann.

Doch die große Vielfalt auf dem Büchermarkt hat auch einen Nachteil, namentlich die Qual der Wahl. Und nicht immer passt das Werk zum eigenen Geschmack oder bietet das gewünschte Wissen. Auf eigene Faust findet man das meistens erst heraus, wenn man mit der Hälfte durch ist und das bekannte Sprichwort warnt, man möge ein Buch nicht nach seinem Titel bewerten. Darum ist gute Beratung unerlässlich. In den lokalen und regionalen Buchhandlungen warten gut informierte Experten, die bei Fragen gerne weiterhelfen und das passende Werk empfehlen können.

Hier verraten sieben von ihnen, welche Bücher sie für den Sommer empfehlen.





Da geht’s Lang | Hermann Gühring

Rhema Buchhandlung, Achern

Die besten Geschichten meiner verwegenen Reisen in über 100 Länder

Ein Reise-Sehnsüchtiger auf emotionaler Achterbahn: In über 100 Ländern begegnet er Menschen. Die einen werden zur Bedrohung, andere zu Freunden. Die eigene Verletzlichkeit wird zum Thema. Grandiose Landschaften und bedrückende Not hinterlassen Spuren. Und erzeugen das brennende Verlangen nach: Wahrheit!

Der Fall des Präsidenten | Marc Elsberg

Braunbarth, Bruchsal

Ein spannender Politthriller vor glänzender Kulisse. Der ehemalige Präsident der der Vereinigten Staaten wird in Griechenland im Auftrag des Internationalen Strafgerichtshof festgenommen. Die junge Juristin Dana Marin steht im Mittelpunkt äußerst raffinierter Intrigen mächtiger Organisationen. Ein wahres Lesevergnügen. Erschienen bei Blanvalet auch als Hörbuch und ePub für Tolino.

ISBN 9783837154634

Adresse: Kaiserstraße 30, 76646 Bruchsal

Glück stand nicht zur Debatte | Miriam Greiner

Bücherbuffet Laden, Karlsruhe

Authentisch geschrieben mit vorprogrammiertem Fernweh, lädt Miriam Geimer in ihrem Roman den Leser mit nach Kreta ein. Die junge Felizitas sucht innerlich zerrissen, weit weg von ihrem dominanten Vater, ihren Mut und findet eine innere Stärke. Auf Kreta erblüht ihre Künstlerseele und ihr sie verliert ihr Herz an Vincent. Ein gemeinsamer Ausflug in die Berge wird zu einem Lebensgefährlichen Abenteuer, das alle(s) verändert.

ISBN 9783765091216

Adresse: Kaiserstraße 58-60, 76133 Karlsruhe

Legendäre Wanderrouten in Deutschland | Brunswig, Muriel/Eickhoff, Matthias/Reichardt, Julia u a

Reisebuchladen, Karlsruhe

40 unvergessliche Wanderrouten zwischen Alpen und Meer, Lonely Planet Reisebildbände

... das Albtal schon abgelaufen, vor der Haustür auch schon alles abgeklappert, auf der Suche nach neuen Wegen?

Im neuen Buch „Legendäre Wanderrouten in Deutschland“ findet der geneigte Wanderer Anregungen, Ideen, Augenfutter! Ob Nord, Süd, Ost oder West, kurze (im Hasbrucher Urwald) und lange (von Eisenach nach Budapest) Wanderungen, Bekanntes und Unbekanntes, das alles vereint der schön gestaltete und reich bebilderte „Anmacher“ von Lonely Planet.

Legendäre Wanderrouten in Deutschland.

Miss Bensons Reise | Rachel Joyce

Lettera Buchhandlung, Birkenfeld

England in den 50ern. Miss Benson, alleinstehend, wohlerzogen, seriös, will ihren Traum erfüllen und in Neukaledonien den goldenen Käfer finden. Eine Expedition allein geht nicht, daher engagiert sie eine Begleitperson, Enid Pretty. Eine Frau wie Tag und Nacht, die das Leben scheinbar leicht nimmt und doch ein großes Geheimnis verbirgt. Die beiden Frauen erleben eine spannende Reise mit unerwarteten Wendungen - ein Roman über Freundschaft und den Mut seine Träume wahr zu machen, voll Witz und Herzenswärme!

„Motoröl & Puderdose und Backblech&Regenbogen“ | Claudia Neudörfer

Wortwerke Buchhandlung & Café, Rastatt

Die Autorin wendet sich an jugendliche Leser und packt gleich ein heikles Thema an: Der Held ihrer Geschichte ist homosexuell. Wie geht sein Umfeld damit um? Wie er selber? Ausgrenzung, Mobbing, Anderssein, Achtung, Wertschätzung, Selbstbewusstsein, Verantwortung und Freundschaft, all das thematisiert sie und regt zum Nachdenken an. Eine spannende Handlung in lebensnahe Dialoge, detailreiche Beschreibungen und wichtige Themen unserer Zeit verpackt.

Von hier bis zum Anfang | Chris Whitaker

Bücherecke, Eggenstein-Leopoldshafen

Dieser von der ersten bis zur letzten Seite spannende Roman ist Krimi, Liebes- und Familiengeschichte in einem. Die Figuren darin vergisst man so schnell nicht wieder, angefangen bei der 13jährigen Duchess, die alles für ihren geliebten kleinen Bruder tut, ihm große Schwester und Mutter gleichzeitig ist, bis hin zu dem Polizisten Walk, für den Freundschaft und Loyalität über allem stehen. Dieses Buch geht unter die Haut und lässt einen so schnell nicht mehr los.