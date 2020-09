Chef der Kunsthalle Mannheim: „Das private Engagement ist auf jeden Fall bemerkenswert”

In der Tat ist es überraschend, welche Schleifen das Leben zieht. Jetzt bin ich seit 14 Jahren in einem nordbadischen Dreieck gewesen. Ich war acht Jahre in Baden-Baden und denke, dass ich dort viel erreicht habe, aber als dann hier plötzlich die Stelle ausgeschrieben wurde, dachte ich, dass es sowohl für Baden-Baden als auch für mich gut wäre weiterzugehen. Als interessante Erfahrung hat sich herausgestellt, dass vieles neu ist, es aber auch Momente der Rückkehr in alte Strukturen gibt. Zum Beispiel war ich erst kürzlich bei der Sitzung zur Auswahl des nächsten Kurators der nächsten Fotobiennale dabei.Schon in meiner Zeit in Heidelberg war ich in die Arbeit des Festivals involviert. So ist man einerseits in neuen Netzwerken und andererseits in alten. Mannheim ist aber eine ganz andere Stadt als Heidelberg, deshalb gibt es viele Netzwerke, die ich erst entdecken muss. Und dann sind ja Karlsruhe und Baden-Baden auch sehr nahe,so dass man auch da verfolgt, was läuft.

