Chef-Dramaturgin Kekke Schmidt leitet für ein Jahr das Theater Baden-Baden

Seit der Spielzeit 2016/2017 ist Kekke Schmidt Chefdramaturgin am Theater Baden-Baden. In der Spielzeit 2020/21 stellt sie sich der Herausforderung als Interims-Intendantin im Haus am Goetheplatz, bis Nicola May aus ihrem Sabbatjahr zurückkehrt. Unser Redaktionsmitglied Michael Rudolphi sprach mit Schmidt über ihre neuen Aufgabe.

Wie kam es dazu, dass Sie für ein Jahr die Theater-Intendanz übernehmen werden?

Schmidt: Frau May hatte mich vor über einem Jahr gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Ihr Sabbatjahr ist ja mit ihrer Vertragsverlängerung verbunden. Sie hatte darum gebeten, auf eine bestimmte Zeit rauszugehen, um neue Ideen zu sammeln. Das geht natürlich nur, wenn jemand in dieser Zeit ihre Stelle übernimmt.

Haben Sie sofort Ja gesagt?

Schmidt: Ich hatte zunächst um ein paar Tage Bedenkzeit gebeten.

Hat diese Bedenkzeit tatsächlich gereicht?

Schmidt: Es hat sich relativ schnell gefestigt, dass ich das machen würde. Ich will aber nicht verhehlen, dass die Corona-Pandemie mich diesbezüglich nochmal zum Nachdenken gebracht hat.

Da war Ihre Entscheidung aber schon gefallen…

Schmidt: Ja. Frau May und ich haben vor ein paar Wochen nochmals ein sehr ausführliches Gespräch geführt, weil mir klar wurde, dass die Situation sich durch die Pandemie grundlegend geändert hat. Egal, wie die nächste Spielzeit läuft, es wird erst mal – ich kann das Wort schon nicht mehr hören – ein Auf-Sicht-Fahren sein müssen. Das ist jetzt so etwas wie ein Krisen-Management. Ich habe mir aber gesagt, dass im Moment alle experimentieren. Viel Erfahrung habe ich ja weiß Gott. Ich habe 30 Jahre als Dramaturgin auf dem Buckel. Wenn man eine kühlen Kopf behält und einen guten Schulterschluss zu seinem Team sucht, was soll passieren?

Wenn Sie vorher gewusst hätten, dass die Corona-Pandemie kommt, hätten Sie dann eher Nein gesagt?

Schmidt: Es wäre schwer gewesen, das vorher zu sagen, aber vor ein paar Wochen habe ich mich das tatsächlich gefragt. Mir wurde durchaus ein bisschen mulmig. Es war gut, dass Frau May und ich diese Entscheidung noch einmal angesehen und beschlossen haben, dabei zu bleiben. Seitdem zweifele ich nicht mehr. Jetzt stimmt es für mich.

Als Chef-Dramaturgin sind Sie bereits mit Führungsaufgaben betraut. Ist das so ein großer Unterschied zur Intendanz?

Schmidt: In unserem Haus fallen Entscheidungen häufig im Team. Der Unterschied ist, dass ich künftig für das Ganze verantwortlich bin. Ich nehme an, dass ich mich daran gewöhne und das nicht mehr als Belastung empfinde.

Sie springen ja wohl nicht ins kalte Wasser, sondern haben eine Vorbereitung erhalten.

Schmidt: Frau May hat mich in alles mit reingenommen, was spezifische Intendanten-Aufgaben sind. Wir haben Übergabe-Stunden gemacht, in denen sie mich in bestimmte Themen eingewiesen hat. Ich bin da mehr und mehr reingewachsen. Klar, manches ist ungewohnt wie etwa Budgetierungsfragen. Da brauche ich vielleicht etwas mehr die Unterstützung unserer Verwaltungsleiterin.

Bei den künstlerischen Fragen mache ich mir überhaupt keine Sorgen Kekke Schmidt

Ihre Bedenken gelten also weniger den künstlerischen Dingen als vielmehr der Verwaltungsarbeit?

Schmidt: Auf jeden Fall. Bei den künstlerischen Fragen mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Da habe ich das Gefühl, das ist eher mein Gebiet. Das ist aber nur ein kleiner Teil des Intendantenjobs. Die Verwaltung, die Repräsentation nach außen und Führung nach innen finde ich die größte Veränderung.

De facto bleibt die Interims-Intendanz ja nicht bei einem Jahr. Sie haben ja schon mit Frau May gemeinsam den neuen Spielplan für das Jahr danach konzipiert.

Schmidt: Der liegt nur zum Teil vor. Für die kommende Spielzeit geht es zunächst darum, wie wir tatsächlich das Geplante umsetzen können. Draußen auf der Straße herrscht fast schon wieder Normalität. Aber für die Kultur-Institutionen ändert sich wenig. Wir dürfen beispielsweise nur 109 Besucher ins Theater lassen. Aber auch das Geschehen auf der Bühne ist sehr reguliert. Wir müssen immer auf die aktuelle Situation reagieren. Es könnte ja durchaus passieren, dass wir das Haus wieder schließen müssen.

Die große Bühne ist das eine. Wie geht es mit dem Kinder- und Jugendtheater weiter?

Schmidt: Das ist ganz schwer zu sagen, weil auf jeden Fall bis zum Ende dieses Schuljahres außerschulische Aktivitäten untersagt sind. Ob das im neuen Schuljahr anders wird, weiß ich nicht. Wenn das so bleibt, steht unser Weihnachtsmärchen in Frage, aber auch Produktionen im TiK. Das ist besonders gravierend, weil wir mit den Schulen immer eng zusammengearbeitet haben.

Das sind keine einfachen Voraussetzungen. Wie gehen Sie Ihre Aufgabe an? Improvisieren und immer von Woche zu Woche schauen?

Schmidt: Ja, ein bisschen. Wir haben bei der Planung keine Sicherheit. Wir wissen nicht, ob wir im November wieder das Musical „Hochzeit mit Hindernissen“ aufnehmen können. Auch „Der Goldne Topf“, der ja Abiturthema ist, ist im Moment nicht denkbar. Ich glaube, das ist viel Übung in Frustrations-Toleranz und im Ertragen von Ungewissheit.

Welche Auswirkungen hat die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssperre für das Theater?

Schmidt: Bei vielen Verträgen sind wir gebunden. Da können wir nicht raus. Aber die Wirtschaftlichkeit ist durch Corona und die dadurch bedingten wenigen Zuschauer ohnehin total in Frage gestellt. Trotzdem ist es unsere Aufgabe, präsent zu bleiben. Jetzt zuzumachen, ist keine Alternative.

Sie haben inzwischen einige Erfahrungen in der Corona-Zeit gesammelt. Wie sind die Programme angelaufen?

Schmidt: Gut. Bei der Hofbühne hatten wir Glück mit dem Wetter. Diese Abende sind sehr charmant und haben etwas Lauschiges. Die Erwachsenen-Programme sind sehr gut angekommen, bei den Angeboten für Kinder hat das etwas gedauert. Es gab auch bereits einige Vorstellungen von „Der Vorname“ im Haus. Ich habe das Gefühl, die Leute freuen sich, dass es wieder losgeht.

Ich würde mir wünschen, dass beim Theaterpublikum mehr jüngere Menschen dazukommen Kekke Schmidt

Sie haben zuvor an einigen großen Häusern gearbeitet. Ist Baden-Baden eine gute Stadt für Theater?

Schmidt: Ja, durchaus, aber ich würde mir wünschen, dass beim Theaterpublikum mehr jüngere Menschen dazukommen. Im Schnitt haben wir ein deutlich älteres, aber sehr treues Publikum. Leider müssen wir ihm jetzt zumuten, die Abonnements auszusetzen. Wir können den Zuschauern und Zuschauerinnen ja leider weder eine bestimmte Aufführung, noch feste Tage oder Plätze garantieren.

Was hat Sie vor Jahren an die Oos gelockt?

Schmidt: Das hatte zum Teil private Gründe. Mein Mann war als Szenenbildner beim SWR beschäftigt. Daher kannte ich Baden-Baden schon. Dann habe ich Frau May kennen gelernt und bekam den Eindruck, die machen hier gutes Theater. Auch an einem kleinen Haus kann man anspruchsvoll arbeiten. Das Betriebsklima bei uns ist sehr gut. Ich lebe sehr gern in dieser Stadt und genieße es, hier zu sein.

Zur Person Kekke Schmidt

1960 wurde Kekke Schmidt in Turin, Italien, geboren. Sie studierte Germanistik und Romanistik in Freiburg und Paris. Anschließend an eine Dramaturgieassistenz am Hamburger Thalia Theater war sie 1991 bis 1993 Dramaturgin bei Frank Baumbauer am Theater Basel.

Ihre weiteren Engagements führten sie ans Schauspiel Hannover, ans Nationaltheater Mannheim sowie von 2000 bis 2013 ans Schauspiel Stuttgart, zunächst in der Intendanz von Friedrich Schirmer, ab 2005 bei Hasko Weber.

Ab 2013 bis 2016 war sie Dramaturgin im Team von Anselm Weber am Schauspielhaus Bochum. Von 2003 bis 2011 lehrte Kekke Schmidt an der Staatlichen Akademie für Bildende Künste Stuttgart (Bühnenbildklasse Martin Zehetgruber) und an der Akademie für Darstellende Künste Ludwigsburg.

2010 bis 2012 machte sie eine Weiterbildung zum Systemischen Coach. Seit 2014/2015 hat sie einen Lehrauftrag für Dramaturgie und Coaching am Studiengang Regie der Folkwang Universität der Künste.

