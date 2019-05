Chewbacca-Darsteller Peter Mayhew gestorben

Anzeige

Der Schauspieler Peter Mayhew, der durch seine «Star Wars»-Rolle als der zottelige Chewbacca berühmt wurde, ist tot. Der gebürtige Brite sei am 30. April auf seinem Anwesen in Texas gestorben, teilte seine Familie am Donnerstag auf Mayhews Twitterseite mit. Der Schauspieler wurde 74 Jahre alt.

Eine Todesursache nannte die Familie nicht. Ende Juni sei eine Trauerfeier für Freunde und Angehörige geplant, für Fans soll im Dezember in Los Angeles ein Treffen stattfinden, hieß es in der Mitteilung.

«Star Wars»-Schöpfer George Lucas hatte den über 2,20 Meter großen Darsteller 1977 für «Krieg der Sterne» gecastet. Weitere vier Male schlüpfte Mayhew in das haarige Kostüm der beliebten Wookiee-Figur, zuletzt 2015 für «Star Wars: Das Erwachen der Macht». Danach führte er seinen Nachfolger, den Finnen Joonas Suotamo, in die Rolle ein. Chewbacca ist in der «Star Wars»-Reihe der treue Gefährte von Han Solo, der als Co-Pilot das Raumschiff Millennium Falcon steuert.

Ehemalige Kollgen trauern um Mayhew, darunter auch George Lucas. «Peter war ein wunderbarer Mann. Er kam einem Wookiee näher, als jeder andere Mensch: großes Herz, sanfte Natur… und ich habe gelernt, ihn immer gewinnen zu lassen. Er war ein guter Freund und ich bin traurig über seinen Tod», zitierte der «Hollywood Reporter» den «Star Wars»-Schöpfer.

„We are deeply saddened today by the news of Peter Mayhew’s passing. Since 1976, Peter’s iconic portrayal of the loyal, lovable Chewbacca has been absolutely integral to the character’s success, and to the Star Wars saga itself.“-Kathleen Kennedy. More: https://t.co/iGfk9XRzKa pic.twitter.com/5edrPrEuRS — Star Wars (@starwars) 3. Mai 2019



Über seinen behaarten Riesenkumpel sagte Han-Solo-Darsteller Harrison Ford nach Angaben des Blattes: «Wir waren Partner im Film und Freunde im Leben.» Ford beschrieb Mayhew demnach als einen «freundlichen und sanften Menschen».

Luke-Skywalker-Darsteller Mark Hamill schrieb auf Twitter: «Er war der sanfteste aller Riesen – ein großer Mann mit einem noch größeren Herzen, der es nie versäumt hat, mich zum Lächeln zu bringen & ein treuer Freund, den ich sehr liebte – ich bin dankbar für die Erinnerungen, die wir teilten & ich bin ein besserer Mann, einfach nur weil ich ihn gekannt habe. Danke Pete.»

He was the gentlest of giants-A big man with an even bigger heart who never failed to make me smile & a loyal friend who I loved dearly-I’m grateful for the memories we shared & I’m a better man for just having known him. Thanks Pete #RIPPeterMayhew #Heartbroken @TheWookieeRoars pic.twitter.com/8xbq9HEWF2 — Mark Hamill (@HamillHimself) 2. Mai 2019



Der Schauspieler hinterlässt seine Ehefrau und drei Kinder.