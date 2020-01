„Show must go on“ in Karlsruhe: Über 160 Mal als Freddie Mercury auf der Bühne

Anzeige

„Am Anfang waren, glaube ich, 15 Shows geplant. Inzwischen haben wir über 160 gespielt.“ Christopher Brose staunt selbst ein wenig ungläubig über die Erfolgsgeschichte des Freddie-Mercury-Musicals „Show Must Go On“, das im September 2017 am Kammertheater herauskam und dort an diesem Freitag einmal mehr seine Wiederaufnahme erfährt. Und obwohl Brose damit rein rechnerisch fast ein Fünftel der vergangenen zweieinhalb Jahre den Aufführungen dieses Stücks gewidmet hat, ist es ihm keineswegs über, betont er.

„Ingmar Otto ist hier etwas ganz Besonderes gelungen“, erklärt er. Der Intendant des Kammertheaters hat „Show Must Go On“ als Autor konzipiert und als Regisseur auf die Bühne gebracht. Das Stück erzählt in Schlaglichtern die Lebensgeschichte des schillernden Sängers Freddie Mercury (1946 bis 1991), dessen phänomenale Stimme das Markenzeichen der Rockband Queen war, dessen extrovertiertes Wesen aber auch viele Menschen vor den Kopf stieß.

Im Gegensatz zum Kinofilm „Bohemian Rhapsody“, der vor rund einem Jahr Erfolge feierte, thematisiert das Stück auch das langsame Sterben von Mercury an Aids und seinen Kampf um jede Strophe, jede Zeile und Note an neuen Songs, die er noch einsingen konnte.

„Man hört die Stecknadel fallen“

Das Theaterstück geht aber auch in anderer Hinsicht weiter als der Film: „In der ersten Hälfte geht es um Freddies wildes Leben zu Beginn seiner Karriere, und ich habe festgestellt: Je extremer wir diese erste Hälfte spielen, desto stärker wird das Publikum vom Bruch durch die Krankheit ergriffen“, sagt Brose. „In der letzten Dreiviertelstunde kann man da wirklich eine Stecknadel fallen hören.“

Das sei auch an der Comödie Dresden so gewesen, wo die Produktion seit April 2019 zu sehen war – oft sechsmal pro Woche, gut besucht bis ausverkauft. Und obwohl der Saal mit mehr als 600 Plätzen rund doppelt so groß ist wie das Kammertheater Karlsruhe, hat die Magie des Stücks offenbar auch dort funktioniert. „Wir haben immer wieder die Rückmeldung bekommen, dass die Leute ganz überrascht waren, wie viel Tiefe in diesem Stoff steckt.“

Nicht nur die Musik packt das Publikum

Mit der Musik von Queen könne man das Publikum zwar immer und überall sofort packen: „Es reicht ja schon, wenn im Autoradio ‚We will rock you‘ kommt – da klopft doch jeder sofort den Takt mit.“ Interessant sei aber die Frage: Wer war diese schillernde Figur, die all diese Songs sang und viele davon selbst schrieb? „Ich glaube, Freddie war ganz oft egoistisch und verletzend – aber er wurde von allen geliebt, denn er meinte es nie böse“, so Brose.

Mit Brian May auf der Bühne

Der Darsteller hat mit Menschen gesprochen, die es wissen müssen: Seit 2012 kennt er den Queen-Gitarristen Brian May, denn dieser saß in der Endrunde des Castings für das Musical „We will rock you“, als Brose für die Hauptrolle ausgewählt wurde. Bei einer Aufführung 2015 stand die Gitarrenlegende sogar selbst mit auf der Hamburger Musicalbühne. „Das war unglaublich, mit ihm an der Seite vor tausenden Zuschauern ,Bohemian Rhapsody‘ zu singen“, sagt Brose.

Kammertheater als „Wohnzimmer“

Dennoch freut sich der gebürtige Cottbuser auf das vergleichsweise winzige Kammertheater: „Das ist im Verhältnis zu großen Musicalhäusern wie ein Wohnzimmer.“ Hierbei genieße er zum einen die Nähe zu seinen Mitspielern („Ohne das Ensemble wäre ich nichts, genauso wie ohne die Liveband“), zum anderen die zum Publikum: „In diesem Raum sind die Zuschauer so nah dran am Geschehen, dass sich unsere Emotionen bis in die letzte Reihe vermitteln. Und umgekehrt sehen wir, wie die Leute reagieren. Wenn jemand in der ersten Reihe weint, dann wissen wir, wir haben alles richtig gemacht.“

