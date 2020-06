Corona ändert das Stück: Abstandsregel fordert vom Staatstheater Karlsruhe Kreativität

Anzeige

Wie lässt sich Leidenschaft darstellen, wenn man Abstandsregeln beachten muss? Vor solchen Problemen stehen die Theater in der Phase ihrer Wiederöffnung nach der Corona-Pause. Am Badischen Staatstheater Karlsruhe wird derzeit die Produktion „Carmen“ erarbeitet. Ein Besuch bei den Proben zeigt: Einschränkungen können auch inspirierend sein. Mitunter trägt die Ausstattung mit Gummihandschuhen sogar zur Charakterisierung einer Figur bei.

„Frida, den Gesang bitte nur markieren, solange die Glaswand geschlossen ist“, ruft Regisseurin Anna Bergmann auf die Bühne. Gerade hat Frida Österberg in der Rolle der Carmen angefangen zu singen und das Kleine Haus des Staatstheaters mit ihrer Stimme gefüllt.

Achtung: Nicht laut singen!

Doch in der Szene, die gerade geprobt wird, sitzt Carmen in einem Verhörzimmer, gemeinsam mit dem ihr verfallenden Don José und dem fiesen Leutnant Zuniga. Und das Verhörzimmer ist nach vorne mit einer durchsichtigen Wand abgeschlossen, was die Luftzirkulation sehr einschränkt. Daher gilt für die drei Beteiligten in dieser Szene: Abstand halten. Und: Nicht laut singen.

Mehr zum Thema: Von Hundert auf Null: Wie Theaterleute aus der Region die Corona-Zwangspause erleben

„Es ist schon seltsam, so zu proben“, sagt die finnische Opernsängerin Österberg im BNN-Gespräch während einer Probenpause. „Sicher, bei Proben markieren wir immer mal wieder den Gesang, etwa wenn einfach Abläufe geprobt werden. Aber es ist eine große Herausforderung, sich beim Spielen immer selbst zu kontrollieren.“

Es ist eine große Herausforderung, sich beim Spielen immer selbst zu kontrollieren. Frida Österberg, Sängerin und Schauspielerin

Dennoch sei sie glücklich, überhaupt wieder arbeiten zu dürfen, sagt die als Sängerin wie auch als Schauspielerin ausgebildete Darstellerin. „Während der Corona-Pause hatte ich das Gefühl, von meiner Existenz abgeschnitten zu sein – ich lebe wirklich dafür, Theater zu spielen.“ Wer Österberg bereits am Staatstheater in der Produktion „The Broken Circle“ gesehen hat, glaubt das gerne: Dort spielt sie mit ungeheurer Intensität die Rolle einer impulsiven jungen Frau, die am Verlust ihres Kindes zerbricht.

Erfolgsinszenierung aus Uppsala

Auch „Broken Circle“ entstand in der Regie der Karlsruher Schauspieldirektorin Anna Bergmann, die Österberg schon einmal als Carmen inszeniert hat. Die damalige Aufführung in Uppsala wurde vom Sender „Sveriges Radio“ als „Bestes Opernerlebnis 2017“ ausgezeichnet und kommt nun am 15. Oktober in Karlsruhe heraus. In fast komplett neuer Besetzung – und mit einigen neuen Zutaten.

Mehr zum Thema: Staatstheater Karlsruhe hofft auf regulären Saisonbeginn im September

„Dass die Männer bei den Proben Gummihandschuhe tragen, wenn sie Carmen anfassen, liegt natürlich an den Sicherheitsvorschriften wegen Corona“, so Anna Bergmann. „Aber bei Leutnant Zugina, der Carmen ins Gefängnis schicken will, passen sie perfekt zum Erscheinungsbild – der ist ja eh so ’ne fiese Möpp“, lacht die Regisseurin.

Corona ändert die Story

Corona hat allerdings noch tiefer in die Geschichte eingegriffen: Weil der Kampf zwischen dem Torero Escamillo und Don José, der in Uppsala noch zur Aufführung gehörte, entfallen muss, wurde dieser Erzählstrang konsequent geändert: „In Karlsruhe wird Escamillo ein ehemaliger Torero sein, der sich vom Stierkampf zurückgezogen und der Gewalt abgeschworen hat“, erklärt Bergmann und fügt hinzu: „Das kommt meiner eigenen Entstellung zum Stierkampf sehr entgegen.“

Grundsätzlich ist Corona sehr theaterfeindlich. Anna Bergmann, Schauspieldirektorin in Karlsruhe

Liegt in der Krise also auch eine Chance? „Grundsätzlich ist Corona sehr theaterfeindlich“, ist Bergmann überzeugt. „Zu unserer Kunst gehört einfach körperliche Nähe auf der Bühne. Eine leidenschaftliche Liebesszene kann man derzeit vergessen.“ Allerdings könnten Einschränkungen auch inspirierend sein, räumt sie ein und verweist auf die dänische Filmemachergruppe „Dogma“, die sich Mitte der 1990er Jahre auferlegte, auf künstliche Zutaten wie Spezialeffekte oder Musik-Soundtrack zu verzichten.

„Carmen“ kommt nur dank Corona

Letztlich liegt es sogar an Corona, dass „Carmen“ überhaupt auf den Spielplan gekommen ist: Eigentlich wollte Bergmann die nächste Saison mit dem 1933 uraufgeführten Stück „Der Nebel von Dybern“ eröffnen, ein Text der erst vor wenigen Jahren wieder entdeckten Autorin Maria Lazar. Doch das Stück über das Sterben im Gaskrieg hat sie wegen der derzeitigen Lage auf unbestimmte Zeit verschoben.

Österberg zieht nach Karlsruhe

Dennoch probt Bergmann derzeit eine weitere Produktion: Das Kurzdramen-Konglomerat „Die neuen Todsünden“, das eigentlich als Beitrag zu den Europäischen Kulturtagen im Mai vorgesehen war, soll am 3. Oktober uraufgeführt werden. Auch hier ist Frida Österberg mit von der Partie: Sie wechselt zur neuen Spielzeit von Uppsala ins Karlsruher Ensemble. Wenn auch unter ganz anderen Umständen als ursprünglich geplant. „Als es losging mit Corona, musste ich erstmal zurück nach Schweden“, sagt sie. „Als ich Anfang Mai hierher zurückkam, musste ich erstmal zwei Wochen in Quarantäne.“

Aber selbst darin lag eine Chance: „Wir werden jetzt in relativ kurzer Zeit viel erarbeiten – da muss man so umfassend vorbereitet wie möglich zur Probe kommen.“ Zeit zum Textlernen dürfte genug da gewesen sein. Was bei „Carmen“ sonst noch alles erarbeitet werden muss, davon kann man bei öffentlichen Proben Eindrücke gewinnen: Am 23. Juni um 19 sowie um 20.30 Uhr sowie am 30. Juni und 4. Juli jeweils ab 19 Uhr.

Mehr zum Them: „Sonderfahrplan“ in Corona-Krise am Badischen Staatstheater in Karlsruhe