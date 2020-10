Nach langer Pause beginnt wieder der Betrieb im Festspielhaus Baden-Baden. In Zeiten von Corona mit Abstandsregeln und Reisewarnungen kein einfaches Unterfangen. Und vieles ist noch unsicher.

Nachdem Deutschland im März in den Lockdown ging, blieb die Kulturszene zuhause. Konzerte fielen aus, Theaterhäuser mussten schließen, Orchestermusiker probten allein in ihrem Wohnzimmer.

Auch das Festspielhaus in Baden-Baden war davon betroffen. Nun ist der Betrieb wieder angelaufen, am 8. Oktober startete die Saison 2020/21. Aufgrund der Corona-Beschränkungen aber in einem kleineren Rahmen.