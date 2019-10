Der neue „Asterix“: Trotz junger Figuren ganz der Alte

Anzeige

Was muss alles in einem Asterix-Abenteuer vorkommen? Römer werden verdroschen, Piraten versenkt, Hinkelsteine ausgeliefert, Obelix schmollt mindestens einmal wegen Zaubertrank-Verweigerung – und Schmied Automatix kloppt sich mit Fischhändler Verleihnix. All das gibt’s auch in „Die Tochter des Vercingetorix“, dem neuen und mittlerweile 38. Band der Comicreihe. Allerdings deuten die Autoren Jean-Yves Ferri (Text) und Didier Conrad (Zeichnungen) auch augenzwinkernd an, was sie von diesen Ritualen halten.

Als Automatix und Verleihnix mal wieder mit Hammer und Barsch aufeinander eindreschen, erklärt Verleihnix‘ Sohn Aspix einer Besucherin des gallischen Dorfes, das sei „nur eine kurze Unterhaltungseinlage für die Kunden“. Da darf man sich als Leser durchaus gemeint fühlen.

1,6 Millionen Bände allein in Deutschland

Kunden haben die Asterix-Autoren in der Tat einige zu bedienen: Der neue Band ist am Donnerstag allein in Deutschland in einer Startauflage von 1,6 Millionen Exemplaren auf den Markt gekommen. Seit 2013 sorgen Ferri und Conrad in braver Zwei-Jahres-Regelmäßigkeit dafür, dass die einst vom leider viel zu früh verstorbenen Texter René Goscinny und seinem einst kongenialen Zeichenpartner Albert Uderzo ersonnene Geldkuh weiter gemolken werden kann.

Dass sie den Charme der stilprägenden früheren Abenteuer durchaus treffen können, haben sie 2017 bewiesen mit „Asterix in Italien“. Der neue Band fällt dagegen etwas ab – was die Autoren ebenfalls gleich mitreflektieren, indem sie Obelix sagen lassen: „Weißt du, Asterix, ich frage mich, ob mir so ein Auslandseinsatz nicht lieber ist…“

Neues Abenteuer ist ein Heimspiel

Dem Leser wäre eine Reise seiner Helden wahrscheinlich auch lieber. Denn die Konfrontation mit anderen Ländern und anderen Sitten war stets für komische Highlights der Reihe gut. Aber erstens waren Asterix und Obelix schon fast überall, und zweitens lautet ein weiteres Ritual der Serie, dass sich Auswärts- und Heimspiele abwechseln müssen. Also spielt „Die Tochter des Vercingetorix“ im gallischen Dorf und dem näheren Umfeld.

Die Titelheldin mit dem programmatischen Namen Adrenaline wird dort von einigen Avernern verschteckt, pardon: versteckt (der Schprachfehler ist ein weiteresch Ritual). Denn als Tochter des gallischen Anführers Vercingetorix ist sie eine Symbolfigur für den Widerstand. Deshalb sind die Römer hinter ihr her, um sie gefangen zu nehmen und umzuerziehen. Wobei Asterix, Majestix & Co bald herausfinden, dass auch eine gallische Erziehung sich an dem rothaarigen Teenager, der stets grimmig dreinschaut und nur „gotische“ Kleidung (schwarz!) tragen will, die Zähne ausbeißt.

Anspielungen auf Klimaproteste

Mit Adrenaline und einigen Dorfjugendlichen haben Ferri/Conrad nach eigenem Bekunden versucht, der Reihe neue Impulse durch neue Figuren zu geben. Das schlägt sich immerhin in Anspielungen auf die aktuellen Klimaproteste nieder: „So wie ihr die Wildschweine überjagt, gibt’s bald keine mehr“, heißt es an einer Stelle. Ob man deshalb in diesem Band Wildschweine nur im letzten Bild, dem ebenfalls rituellen Bankett, zu sehen bekommt?

Zielgruppe: Nicht wirklich jung

Eine weibliche Titelfigur hingegen ist bei weitem nichts Neues – schon Band 2 hieß bekanntlich „Asterix und Kleopatra“. Auch der Kontrast zwischen Jugend und Alter sowie zwischen Weltläufigkeit und Provinz wird nicht zum ersten Mal aufs Korn genommen – man denke nur an „Asterix und die Normannen“, wo der Jungschnösel Grautvornix das kleine Dorf aufmischt.

Unter anderem mit Beatmusik der 60er Jahre (in denen das Normannen-Album entstand), die nun wieder fröhliche Urständ‘ feiert: Ein junger blonder Held des neuen Abenteuers trägt den Namen Letitbix und spricht in Beatles-Zitaten – so richtig jung scheint die Zielgruppe für diesen Band dann wohl doch nicht zu sein.

Immerhin tritt mit Adrenaline eine sympathische und zeitgemäße Heldin auf – leider wohl nur für diesen Band. Wie frischer Humor im Geist dieser Reihe aussehen könnte, hat der im Frühjahr veröffentlichte Animationsfilm „Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks“ gezeigt – übrigens ebenfalls mit einer jungen weiblichen Hauptfigur. Dagegen sieht dieser neue Comic eher, nun ja, alt aus.

Jean-Yves Ferri/Didier Conrad: Asterix 38 – Die Tochter des Vercingetorix. Egmont Ehapa GmbH, 48 Seiten, 6,90 Euro (Softcover), 12 Euro (Hardcover).