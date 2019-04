Warum die Marvel-Filme so erfolgreich sind

Anzeige

Erinnert sich noch jemand an den Film „John Carter – Zwischen zwei Welten“? Wohl kaum. Das Science-Fiction-Abenteuer nach Romanen des „Tarzan“-Autors Edgar Rice Burroughs bescherte dem Disney-Konzern im Jahr 2012 einen der größten Flops seiner Geschichte. In den Film wurden rund 350 Millionen Dollar gepumpt (250 fürs Budget, 100 für die Werbung). Doch in den USA und Kanada spielte er gerade mal 73 Millionen ein. „John Carter“ verschwand im Orkus der Filmgeschichte, ohne Spuren zu hinterlassen.

Startschuss fiel mit „Iron Man“

Eigentlich hätte „John Carter“ bereits 2006 inszeniert werden sollen, und zwar Jon Favreau. Ob es dem Stoff damit besser ergangen wäre? Schwer zu sagen, die Produktion wurde nämlich schon früh wieder abgebrochen. Fest steht aber: Dieser Abbruch öffnete erst die Türen für einen ganz anderen Erfolg, der nicht nur Spuren im Kinogeschäft hinterließ, sondern es neu definierte. Denn dadurch war Favreau verfügbar für „Iron Man“. Und mit diesem vor fast genau elf Jahren, nämlich am 1. Mai 2008 gestarteten Film wurde der Grundstein gelegt für die immensen Kinoerfolge des Comic-Konzerns Marvel.

22 Filme in elf Jahren

Die bisherigen 21 Streifen des „Marvel Cinematic Universe“ haben über 18,5 Milliarden Dollar eingespielt. Der nun angelaufene 22. Film „Avengers: Endgame“ ist Fortsetzung und Showdown des bisherigen Rekordhalters „Avengers: Infinity War“, der über zwei Milliarden Dollar eingespielt hat.

Selbst inflationsbereinigt waren als Einzelfilme nur „Avatar“, „Titanic“ und „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ stärker. Offenbar ist der Markt für Marvel also trotz des hohen Outputs noch nicht übersättigt.

Konkurrenz hat Probleme

Das ist insofern bemerkenswert, als Konkurrenten im Comicfilm-Geschäft wie etwa der Superman-Konzern DC sich weitaus schwerer tun. Selbst die Kultmarke „Star Wars“ bekam schon ihre Grenzen aufgezeigt. Das Spin-Off „Solo“, mit dem die Fans im April 2018 nur vier Monate nach „Die letzten Jedi“ (Einnahmen: 1,3 Milliarden Dollar) erneut zur Kasse gebeten wurden, spielte gerade mal 350 Millionen ein. Mittlerweile hat der Disney-Konzern gelobt, nach dem für Dezember 2019 angekündigten Trilogie-Abschluss eine Star-Wars-Pause einzulegen. Bei Marvel hingegen (mittlerweile auch unter dem Dach von Disney) geht es trotz des Finale-Charakters von „Endgame“ weiter. Schon für Anfang Juli ist „Spider-Man: Far From Home“ angekündigt. Zudem sind sechs weitere Projekte angeblich bereits an Regisseure vergeben.

Die Gründe des Erfolgs

Die Gründe für Marvels Dauererfolg? Bereits bei „Iron Man“ wurde auf charismatische Schauspieler und Storybögen mit Charakterentwicklung zur emotionalen Bindung genauso viel Wert gelegt wie auf Action-Effekte. Von Anfang an setzte man nicht auf eine einzige Figur, sondern baute ähnlich wie im Comicbereich ein facettenreiches Universum auf. Dadurch konnte jeder Film seine eigene Tonlage bekommen. Das Spektrum reicht vom Götterdrama „Thor“ (inszeniert von Shakespeare-Fachmann Kenneth Branagh) bis zum sympathischen Slapstick des „Ant-Man“.

Selbstironie und Serienerzählung

Statt nur muskelprotzende Machos einander in Klump hauen zu lassen, wird stets mit Selbstironie von menschlichen Grundkonflikten erzählt, ohne die Action-Schauwerte zu vernachlässigen. Last but not least ist es der Reihe gelungen, mit seriellem Erzählen dem Streamingdienst-Boom Paroli zu bieten. So hat sich das Marvel Cinematic Universe quasi zum „Tatort“ des internationalen Kinos entwickelt.

Dominanz durch Diversität

Es ist eine Marke, in der innerhalb gewisser Regeln theoretisch alles erzählt werden kann. Mit „Black Panther“ gehört auch der erste afroamerikanische Comic-Blockbuster zu dieser Reihe. Wenn die Macher diesem Potenzial der Diversität weiter vertrauen, ist trotz Marktdominanz keine Gleichförmigkeit zu befürchten