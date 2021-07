Die Bayreuther Festspiele 2021 gehen in der Corona-Pandemie neue Wege

Körperlich ist das Erlebnis Wagner im altehrwürdigen Festspielhaus von Bayreuth seit jeher. Diesmal wird es geradezu sportlich. Nicht nur, weil man selbst einen Drachen töten darf.

Wo Gäste Jahr um Jahr im Hochsommer ohnehin hart im Nehmen sein müssen, um dem einzigartigen Klang dort lauschen zu dürfen, steht jetzt einiges Kopf. Was schon vor Corona Fakt war: Es gibt keine Klimatisierung in dem auch „Kunstscheune“ genannten Haus, das sich Richard Wagner (1813 bis 1883) von König Ludwig II. hat finanzieren lassen.

Nach einem heißen Tag steht dort die Luft. Und die wird beim Teilen mit Hunderten anderen über den Abend auch nicht besser. Nur eins ist für Freunde des Atmens noch härter: eine korrekt sitzende FFP2-Maske obendrauf. Doch die ist diesmal Pflicht.

Aufatmen trotz FFP2-Masken bei den Bayreuther Festspielen

Aufatmen ist trotzdem angesagt auf dem Grünen Hügel. „Wir freuen uns, dass wir wieder Festspiele machen dürfen“, sagte Katharina Wagner bei der Pressekonferenz am Tag vor der Eröffnung. Nachdem die Festspiele im vergangenen Jahr aufgrund der Infektionslage zum ersten Mal seit 1951 komplett abgesagt werden mussten, finden sie immerhin wieder statt.

Anders zwar und deutlich reduziert. Aber die Urenkelin des Schöpfers von „Tannhäuser“ oder den „Meistersingern von Nürnberg“ hat nach einem auch für sie persönlich gesundheitlich schwierigen Jahr Kreativität walten lassen, um die Werkstatt Bayreuth trotz Corona wieder zu beleben.

Möglicherweise ist es sogar eine Chance für die Festspielchefin und ihre Eigenschaft, die so mancher Anhänger allzu starrer Normen rings um die Festspiele nicht so recht akzeptieren mag: den Schneid, das Erbe ihres Urgroßvaters auch mal gegen den Strich der Richard-Wagner-Stiftung zu bürsten.

Registrierung und Rachenabstrich auf dem Weg zum Wagner-Vergnügen

Lieber umständlich als gar nicht – das ist Bayreuth 2021: Die Toiletten im Haus sind geschlossen, kein roter Teppich wird ausgerollt, stattdessen zieren Testzelte und Foodtrucks das Gelände vor dem Portal, in das diesmal nur gut die Hälfte eintreten darf. Statt der eigentlich rund 2.000 Gäste sind nur 911 Zuschauer pro Vorstellung erlaubt.

Doch der Weg zu dieser dank Schachbrettsystem neu gewonnenen Beinfreiheit ist ein beschwerlicher. Er kostet viel Zeit und führt jeden, der ein Ticket hat, vorbei an Registrierung und Rachenabstrich.

Abstriche in vielerlei Hinsicht müssen auch die Künstler hinnehmen. Wagner ohne Chor ist wie Fußball ohne Tor. Der Festspielchor darf diesmal wegen der Aerosole nicht auf der Bühne singen. Die eine Hälfte der Sängerinnen und Sänger wird dort daher stumm agieren, die andere Hälfte singt im Chorsaal in Einzelkabinen aus Plexiglas. Der Klang wird übertragen.

Künstler sind zum Schutz vor Corona voneinander abgekapselt

Überhaupt steckt man in einer eigenen Blase, erzählt Armin Kolarczyk. Der Bariton aus dem Opernensemble des Badischen Staatstheaters singt Konrad „Nachtigal“ in der Oper „Die Meistersinger von Nürnberg“. Musiker aus Karlsruhe und der Region bereichern die Festspiele schon seit ihrer Gründung im Jahr 1876. Kolarczyk ist zum fünften Mal dabei. Die Proben hat er hinter sich. „Das war komisch“, sagt Kolarczyk.

„Man begegnet nur Leuten aus der eigenen Produktion. Von den anderen ist man völlig abgekapselt.“ Es gibt für jedes „Team“ unterschiedliche Wege“, sagt Kolarczyk. Büros und Verwaltungsgebäude sind tabu. „Alles ist anonymer geworden“, berichtet der Sänger. Nur auf der Bühne ist alles wie bisher. Dank regelmäßiger Tests. Jeden Abend. Sehnsüchtig erinnert sich Kolarczyk an die Grillabende mit allen Beteiligten bei Katharina Wagner. „Das war immer cool.“ Auch das fällt diesmal aus.

„Parsifal“ kommt 2023 mit 3D-Elementen auf die Bühne

Schlanker ist auch das Programm: Neben der Neuinszenierung des „Fliegenden Holländers“ in der Regie von Dmitri Tcherniakov sind Wiederaufnahmen des „Tannhäuser“ und der „Meistersinger von Nürnberg“ zu erleben. Eigentlich sollte schon im vergangenen Jahr Richard Wagners vierteiliger „Ring des Nibelungen“ in Bayreuth neu herauskommen.

Die Produktion wurde wegen Corona aber auf 2022 vertagt. Während die Proben mit dem Regisseur Valentin Schwarz schon laufen, gibt es diesmal zu jeder der vier „Ring“-Opern ein Projekt. Unter anderem präsentiert der US-amerikanische Regisseur Jay Scheib ein Multimedia-Projekt zum „Siegfried“, in dem man mit Virtual-Reality-Brille gegen einen Drachen kämpft.

Scheib geht noch weiter: Wie Katharina Wagner ankündigt, verspricht der Regisseur und Professor am Massachusetts Institute of Technology für 2023 mit „Parsifal“ die erste Augmented-Reality-Inszenierung in Bayreuth.

Erste Frau am Dirigentenpult in Bayreuth

Wahrlich Wirbel gibt es diesmal um eine Frau. Die 43 Jahre alte Oksana Lyniv schreibt mit ihrem Dirigat der Oper „Der fliegende Holländer“ Musikgeschichte. Sie ist die erste Frau in 145 Jahren Festspielgeschichte, die am Dirigentenpult von Bayreuth steht. Dafür macht sich Christian Thielemann rar, der seit Jahresbeginn nicht mehr Musikdirektor der Festspiele ist, weil sein Vertrag nicht verlängert wurde.

Und der Göttervater höchstselbst schmeißt hin: Sänger Günther Groissböck, der die Rolle des Wotan im „Ring“ 2022 und auch schon in diesem Jahr singen sollte, hat kurzfristig abgesagt – nur fünf Tage vor der „Walküre“-Premiere am 29. Juli. Die Suche nach einem neuen Wotan, auch sie war sportlich. Tomasz Konieczny soll den Wotan übernehmen.