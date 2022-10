Die Buchmesse in Frankfurt wird eröffnet

In Zeiten der Krise und Instabilität will die Frankfurter Buchmesse ein Ort des Diskurses und Miteinanders sein. „Präsenz hilft gegen Polarisierung“, sagte Direktor Jürgen Boos zum Auftakt der Bücherschau am Dienstag. Die gesellschaftlichen Entwicklungen und Spannungen abzubilden, sei eine der Kernaufgaben der Buchbranche und damit auch der Messe. Nur so könne man einer vergifteten Debattenkultur entgegenwirken, den demokratischen Diskurs stärken und Diversität eine Bühne geben. Und: „Die Buchmesse ist das Gegenmodell zu einer Echokammer.“

Die 74. Frankfurter Buchmesse soll am Dienstagnachmittag offiziell eröffnet werden. Sie findet nach zwei Jahren mit pandemiebedingten Einschränkungen wieder ohne größere Auflagen statt. Angemeldet sind den Angaben zufolge rund 4000 Aussteller aus 95 Ländern.

Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, sprach am Dienstag von einem „Kulturereignis für Völkerverständigung“. In zahlreichen Debatten, Vorträgen und Lesungen geht es in dieser Woche um aktuelle politische Themen, wie den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sowie die Lage im Iran und in Afghanistan. So ist beispielsweise der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer Veranstaltung am Donnerstag virtuell zugeschaltet.

Zur Eröffnung haben sich für Dienstagnachmittag unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und das spanische Königspaar angekündigt. König Felipe VI. und Königin Letizia repräsentieren das diesjährige Ehrengastland Spanien. Die Messe endet am Sonntag mit der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an den ukrainischen Schriftsteller Serhij Zhadan.