Jetzt sind auch sie in dem Alter angekommen, von dem sie früher gesprochen haben: Die Mitglieder der Band Die Prinzen sind Mittfünfziger und präsentieren zum 30-jährigen Bestehen der Band in Baden-Baden ihr neues Album.

Manche in die Jahre gekommenen Fans der Band Die Prinzen werden bei diesem Titel möglicherweise etwas verschreckt sein: Mit Eko Fresh und Mo Trip stimmen zwei junge Rapper einen der größten Hits der Gruppe aus Leipzig an.

Zu hören ist die neue Version von „Millionär“ auf dem neuen Album „Krone der Schöpfung“ der Prinzen, das an diesem Freitag erscheinen wird. Die Herren sind jetzt auch in das Alter gekommen, in dem sie von früher sprechen, wie Bartion Henri Schmidt schmunzelnd anführt.

Wie die fünf mit Kollegen neu eingespielten alten Hits und die zwölf neuen Prinzen-Songs klingen, das konnten 20 Fans der Band am Mittwochabend exklusiv erleben. Auch vier BNN-Gewinner waren online live zugeschaltet, als die sieben Prinzen im Alten E-Werk in Baden-Baden aus dem Nähkästchen plauderten und das Album zum 30-jährigen Bestehen der Band in diesem Format exklusiv in einer Veranstaltung des Radiosenders SWR4 vorstellten.