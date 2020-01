Düsterrock-Star Nick Cave ganz publikumsnah im Festspielhaus Baden-Baden

Anzeige

Ein Mann, ein Konzertflügel – diese Bühnensituation gibt es oft im Festspielhaus Baden-Baden. Aber noch nie gab es einen Abend wie jetzt beim ausverkauften Gastspiel von Nick Cave. In seinem Programm „Conversations“ lädt der charismatische Düsterrock-Star sein Publikum ein zum offenen Dialog über sehr persönliche Themen.

Auf der Bühne: ein Konzertflügel und ein Mann im dunklen Anzug mit weißem Hemd. Im Saal: volles Haus mit internationalem Publikum, teilweise angereist aus Frankreich, Belgien, England, Griechenland und Israel. So weit noch nicht ungewöhnlich für das Festspielhaus Baden-Baden, doch ansonsten ist dieser Abend einzigartig.

Der charismatische Sänger Nick Cave, in den 80ern bekannt geworden als „prince of darkness“ der Düsterrockszene, längst aber auch etabliert als Filmschauspieler, Soundtrack-Komponist und Autor, gibt hier nicht einfach ein Solokonzert mit einigen Stücken aus den 17 Alben seiner rund 40-jährigen Karriere, sondern er lädt zu „Conversations“. Cave stellt sich, ohne Netz und doppelten Boden, Fragen aus dem Publikum.

„Ich weiß überhaupt nicht, was heute Abend passieren wird, und das ist beängstigend“, erklärt er. Doch er zuckt in den mehr als zweieinhalb Stunden auch vor schmerzhaften Themen nicht zurück. Im Gegenteil: Cave bekennt, dass solche Abende zu seinen Versuchen gehören, über den Verlust seines Sohnes Arthur hinwegzukommen, der 2015 als 15-Jähriger tödlich verunglückte.

Konzert als Trauertherapie

Kontakt mit anderen Menschen sei die größte Hilfe in solchen Situationen, so seine Erfahrung. Nicht etwa wegen aufmunternder Worte („Ich glaube, es gibt keine Sprache für Trauer“), aber wegen des Gefühls, in eine Gemeinschaft eingebunden zu sein – ein Gefühl, das ihm zahlreiche Menschen mit Briefen und E-Mails gaben, in denen sie von ähnlichen Verlusten erzählten.

Seitdem, so der 62-Jährige, arbeite er weit mehr als früher an seiner Verbindung zu anderen Menschen. 2018 eröffnete er die Webseite „The Red Hand Files“, auf der er Fragen von Fans beantwortet und setzt dies nun in den „Conversations“ live um. Und auch, wenn diese Gelegenheit von einigen Fans genutzt wird, um Blumen zu überreichen oder um ein Autogramm zu bitten, geht es hier nicht um die Verehrung eines Idols.

Begegnung auf Augenhöhe

Statt dessen zeigt Cave durch eine Begegnung auf Augenhöhe, welch tröstende Kraft daraus erwachsen kann, einander die eigene Verletzlichkeit einzugestehen. Deshalb bittet er zu Beginn darum, die Handys wegzustecken: „Es gehört viel Mut dazu, hier aufzustehen und eine Frage zu stellen, und es sollte keiner fürchten müssen, damit im Internet aufzutauchen.“

Offener Umgang mit heiklen Themen

Tatsächlich sprechen etliche Besucher heikle Themen aus ihrem eigenen Leben an, die sie mit Caves Musik verbinden, etwa Süchte (Cave war heroinabhängig), Trauer und Ängste. Eine Besucherin fragt unter Tränen, ob er einen Song für ihre todkranke Freundin spielen könne. Cave setzt sich an den Flügel und spielt Leonard Cohens „Avalanche“ – einen Song, den er zuvor schon erwähnt hatte: „Ich muss etwa 14 gewesen sein, als ich diesem Stück begegnet bin, und das war das erste Mal, dass ich in Musik meine eigenen Gefühle gespiegelt sah.“

Diese Kraft ist für ihn der Kern von Musik schlechthin, weshalb er auch jenem Fan „verzeiht“, der zugibt, gar nicht auf Caves detailliert ausgearbeitete Texte zu achten, sondern sich vom Klang berühren zu lassen. Eine andere Besucherin erklärt, sie fühle sich durch Caves Musik nicht etwa traurig, sondern vielmehr besonders lebendig. Was Cave mit den Worten bekräftigt, dies sei die seltsame (er sagt „weird“) Eigenschaft von Songs: „Sie können dich fertigmachen und zugleich aufbauen.“

Musik von großer Intensität

Beides galt auch für den musikalischen Teil dieses Abends: Mit großer Intensität interpretierte Cave frühe Stücke wie „The Mercy Seat“ (dessen Johnny-Cash-Cover ihn bis heute stolz macht), „The Weeping Song“ oder „Stranger Than Kindness“, jüngere Werke wie „Jubilee Street“ oder mit „Waiting For You“ erstmals auch ein Stück seiner neuen Platte „Ghosteen“. Und im Titelstück des Vorgängerwerks „Skeleton Tree“ bringt er das Wesen des Lebens auf den Punkt: Da wird aus „It’s allright now“ (Es ist jetzt alles gut) durch eine Verschiebung der Betonung „It’s all right now“: Alles ist genau jetzt.