Ein Chor steht vor dem Aus: Was wird aus Cantus Juventum?

Die Not ist groß, die Existenz bedroht: Wenn nichts geschieht, steht Cantus Juvenum im nächsten Jahr vor dem Aus. Zur Erinnerung: Das neue Jahr beginnt in drei Monaten. Cantus Juvenum ist ein in mehrfacher Hinsicht besonderer Chor.

Er ist eng mit der Evangelischen Kirche verbunden: In der Karlsruher Stadtkirche proben die Jungen, künstlerisch angeleitet von Christian Markus Raiser, während die Christuskirche für die Mädchen zuständig ist; hier gibt Peter Gortner den Ton an. Musikalische Bildung von der Krabbelgruppe bis zum Schulabschluss ist das eine.

Das andere: Cantus Juvenum wurde mehrfach ausgezeichnet, errang gleich acht Mal erste Preise beim Wettbewerb „Jugend musiziert“und genießt mittlerweile durch die Zusammenarbeit mit Orchestern wie den Berliner Philharmonikern und Dirigenten wie Teodor Currentzis ein exzellentes Renommee.