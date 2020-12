Zehn Jahre wird Peter Spuhler das Amt des Generalintendanten am Staatstheater Karlsruhe innegehabt haben, wenn sein Vertrag im nächsten Sommer ausläuft. Damit ist er nach Günter Könemann, der das Haus von 1977 bis 1997 leitete, der Theaterchef mit der zweitlängsten Amtszeit in der Nachkriegsgeschichte des Hauses. Auch wenn sein Abschied im Moment nur beschlossen ist und erst in knapp einem Dreivierteljahr faktisch erfolgen wird, lässt sich bereits jetzt festhalten: Er hat das Haus in vielfacher Weise geprägt. Und der Umgang mit diesem Erbe dürfte über die Zukunft des Hauses entscheiden.

Großer Einsatz für Sanierung

Ganz offensichtliche Spuren hinterlässt Spuhler mit seinem Einsatz für die Verbesserung der Infrastruktur des Hauses. Die unter seinem Vorgänger Achim Thorwald angestoßene Sanierung und Erweiterung hat er massiv vorangetrieben und die schiere Notwendigkeit hierfür auch gegenüber der Politik immer deutlich betont – beispielsweise bei einem Besuch von Ministerpräsident Winfried Kretschmann samt Führung durch die engen Gänge und Arbeitsräume hinter der Bühne.

Als nachhaltige Neuerungen lassen sich auch die beiden neuen Sparten des Jungen Staatstheaters und des Volkstheaters verbuchen. Das 2011 in der Nebenspielstätte Insel eingerichtete Angebot für Kinder und Jugendliche hat sich ein umfassendes Repertoire für nahezu alle Altersgruppen zwischen zwei und 15 Jahren erarbeitet, während das Volkstheater für die von Spuhler angestrebte Öffnung des Hauses für alle Bevölkerungsschichten steht.

Umstrittene Spielplangestaltung

Markante Signale gesetzt hat auch die Spielplangestaltung unter dem 1965 in Berlin geborenen Theatermann, der seine Laufbahn 1991 als Dramaturg am Schauspielhaus in Wien begann. Hier allerdings gehen die Bewertungen bereits auseinander. Außer Frage steht, dass seit Spuhlers Amtsantritt im Schauspiel oft aktuelle Themen auf die Bühne kommen und in der Oper großer Wert auf ambitionierte Formen gelegt wird – von einer „Tannhäuser“-Inszenierung im Bühnenbild der Lichtkünstlerin rosalie über das multimediale Musiktheater „Doctor Atomic“ bis hin zur Umsetzung von Wagners Tetralogie „Der Ring des Nibelungen“ durch vier Regisseure oder als jährliches Glanzlicht die Internationalen Händel-Festspiele.

Mehr Anspruch als Ergebnis

Häufig aber blieben die künstlerischen Ergebnisse hinter den hochfliegenden Ansprüchen zurück. In der Oper wurden zwar 55 Neuproduktionen erarbeitet, doch bis auf das Musical „My fair Lady“ verschwanden sie alle nach nur einer Wiederaufnahme-Saison wieder vom Spielplan. Am nachhaltigen Aufbau eines eigenen Repertoires scheint Spuhler weniger interessiert gewesen zu sein als an Anreizen für eine überregionale Wahrnehmung des Hauses.

Dabei hätte ein Blick auf die Ballettsparte gezeigt, dass sich beides durchaus verbinden lässt. Dort entstanden unter der langjährigen Leitung von Birgit Keil hochkarätige und oft ausverkaufte Produktionen wie etwa eine „Schwanensee“-Neuinszenierung. Das Schauspiel hingegen pendelte zwischen raschelnden Thesenblättern und ranschmeißerischen Musikabenden.

Am interessantesten gelangen Recherchestücke, etwa zum NSA-Abhörskandal oder zur Verfolgung jüdischer Künstler am Staatstheater während der NS-Zeit: Das Stück „Stolpersteine Karlsruhe“ brachte dem Haus erstmals eine Einladung zum Berliner Theatertreffen. Es fügte sich auch ein in Spuhlers Verdienst, an die Vergangenheit des Hauses zu erinnern, etwa durch die 2017 erfolgte Benennung des Theatervorplatzes nach dem jüdischen Hofkapellmeister Hermann Levi, einem Zeitgenossen Richard Wagners.

Weibliche Leitungsriege als Coup

Ein wohl letzter, überregional stark beachteter Coup gelang Spuhler 2018, als er eine fast komplett weiblich besetzte Leitungsriege vorstellte und seine neue Schauspieldirektorin Anna Bergmann ausdrücklich ermutigte, in ihrer ersten Saison ausschließlich Regisseurinnen zu engagieren. Dieses offensive Signal für Emanzipation und Partizipation drängte die schon länger schwelenden Konflikte um Spuhlers Führungsstil, die bereits 2015 eine Mediation notwendig gemacht hatten, noch einmal zurück. Im Nachhinein freilich fällt umso deutlicher auf, dass der Theaterchef damit nach nur sieben Amtsjahren bereits die dritte Führungsriege vorstellte.

Darin manifestiert sich das wohl schwerste Erbe der Intendanz Spuhler: Trotz vergleichsweise langen Wirkens stellte sich personell und inhaltlich kaum Kontinuität ein. Wofür das Staatstheater künstlerisch steht – abseits von politisch vermarktbaren Schlagworten wie Offenheit, Vielfalt oder Partizipation – war immer weniger zu erkennen. Intern wurden durch Spuhlers Prinzip des „Teile und herrsche“, das zahlreiche Mitarbeiter in die Flucht trieb und mehrere Burn-Out-Fälle verursachte, tiefe Gräben und Verletzungen aufgerissen.

Dass die amtierende zweite Führungsebene in etlichen Fällen von Spuhler installiert worden ist, macht die nun notwendige Verständigung auf einen gemeinsamen künftigen Weg nicht einfacher. Je besser das Haus diese Herausforderung nach innen meistert, desto stärker kann es wieder nach außen strahlen.