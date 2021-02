Über einen gemeinsamen Bekannten haben wir die Firma Nexenio in Berlin kennengelernt, die mit uns über digitale Lösungen sprach, was Konzerte angeht. Die Pandemiesituation hat sich allerdings verschärft, und große Konzerte sind und bleiben der Endgegner. Spannend für uns ist, die Dokumentationspflicht, die bei Veranstaltern und Gastronomen während der Coronapandemie besteht, zu digitalisieren und damit die Gesundheitsämter zu entlasten. Dafür wurde die App „Luca“ entwickelt. Wir haben als Band das Projekt mitfinanziert, um diese App an den Start zu bringen.