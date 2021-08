Festival-Jubiläum

Karlsruher Orgelsommer-Organist Felix Heil: „Ich möchte den Leuten Erlebnisse geben, die sie nicht vergessen werden“

Zum 25. Mal steigt in diesem Jahr der Internationale Orgelsommer in Karlsruhe. Organist Felix Hell kommt aus der Pfalz, lebt aber seit über 20 Jahren in den USA und wird dabei sein.