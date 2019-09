Atoll-Auftakt mit atemberaubender Akrobatik

Anzeige

Tanzende Menschentürme aus drei übereinander stehenden Körpern, Balanceacts mit Stangen, halsbrecherische Sprünge und Würfe – das australische Ensemble Gravity & Other Myths machte seinem Namen, der die Schwerkraft zum Mythos erklärt, alle Ehre. Zum Auftakt des vierten Atoll-Festivals des Karlsruher Kulturzentrums Tollhaus bot die zwölfköpfige Truppe am Mittwochabend eine furiose Gala des Neuen Zirkus. Ihr gut 80-minütiges Spektakel, das am Freitag und Samstag nochmals auf dem Programm steht, wurde vom Publikum im großen Saal begeistert gefeiert.

„Backbone“ heißt die Produktion, mit der das Ensemble nun in Karlsruhe gastiert. Rückgrat also, und das ist wahrlich eine Körperpartie, die bei dieser Kunst heftig strapaziert wird. Gerade bei den ganz unten stehenden Herren der eingangs erwähnten Türme.

Doch bei Atoll geht es nicht nur um bloße Artistik, so atemberaubend sie auch sein mag. Den Festivalmachern um Programmkoordinator Stefan Schönfeld ist auch wichtig, Künstler einzuladen, die etwas zu erzählen haben. So ist „Backbone“ auch ein Stück über Stärke – sei es nun die körperliche, emotionale, individuelle oder kollektive. Wobei in diesem Fall auch gilt: Die körperliche Stärke berührt die Emotionen und die individuelle Stärke trägt das Kollektiv.

Wie Flummibälle und Trampoline

Begeisternd an der Show ist zunächst die schiere Virtuosität in der Ausführung. In immer neuen Formationen, Situationen und atmosphärischen Stimmungen zeigen sich die drei Artistinnen und sieben Artisten sprungfreudig wie Flummibälle und schleuderkräftig wie Trampoline.

Punktgenau und sicher

Ständig fliegt irgendjemand durch die Luft, ohne dass man als Zuschauer sofort wüsste, wer ihn oder sie auffangen wird. Doch natürlich landen alle, auch beim Sprung aus großer Höhe, stets punktgenau und sicher. Die Würfe erfolgen mit der Präzision korbsicherer Basketballer und mit der beiläufigen Lässigkeit von Mark Knopflers Gitarrensoli auf dem ersten Dire-Straits-Album.

Stimmungsvoller Soundtrack

A propos Musik: Eine weitere Stärke der Show ist der höchst stimmungsvollen Soundtrack. Die beiden Livemusiker Elliot Zoerner und Shenton Gregory an Geige und Schlagzeug tragen wesentlich zur ästhetischen Wirkung bei. Fließende Bewegungen verschmelzen mit melancholischen Klängen, wildes Wirbeln wird von pulsierenden Rhythmen angetrieben.

Dynamik und Abwechslung

Und last but not least fasziniert der Abend durch mitreißende Dynamik und große Abwechslung. Auf rasante Artistik folgt selbstironischer Humor, starke Einzelnummern stehen neben fesselnden Kettenreaktion-Spielen im Geist der skurrilen Installationen des schweizer Künstlerduos Fischli & Weiss.

Und wenn eine der Artistinnen wahrhaft zur Luftgängerin wird, die mit engelsgleicher Ungerührtheit über die Bühne gleitet, dann ist das auch noch einer der schönsten Tanztheatermomente des Jahres. Mindestens. Selbst im Rahmen der bisherigen Atoll-Erfahrungen: eine sensationelle Show.

Termine

„Backbone“ ist noch zu sehen am Freitag, 20. September, 21 Uhr, und am Samstag, 21. September, 20 Uhr. Das Festival wird fortgesetzt an diesem Donnerstag, 19. September, mit folgenden Veranstaltungen: 19.30 Uhr Compagnie Galapiat „Parasites“ (Kleiner Saal) / 20 Uhr Cirque Aital „In guten wie in schlechten Tagen“ (Zelt im Otto-Dullenkopf-Park) / 20.45 Uhr Atoll Surprise I: Rough Connections (Finnischer Platz vor dem Tollhaus).

Das ganze Programm und noch mehr Infos gibt’s hier auf der Homepage des Festivals.