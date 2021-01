Open-Airs in Corona-Zeiten

In England ist die Tendenz schon klar: Mit großen Open-Air-Festivals ist auch in diesem Jahr nicht zu rechnen. So hat das weltweit bekannte Glastonbury Festival vor rund einer Woche vermeldet, dass seine 50. Ausgabe erneut verschoben wird.

Eigentlich sollte das Jubiläum schon im Juni 2020 gefeiert werden, für den zweiten Anlauf 2021 waren unter anderem Paul McCartney und Taylor Swift angekündigt gewesen. Doch trotz eines neuen Konzepts, das weniger als die theoretisch platzierbaren 200.000 Zuschauer vorsah, erklärten die Veranstalter, keine realistische Möglichkeit für eine Durchführung zu sehen.

In Deutschland hoffen Traditionsfestivals wie „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ (11. bis 13. Juni) oder „Hurricane“ und „Southside“ (18. bis 20. Juni) noch auf den Sommer.