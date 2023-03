Solange der Vorrat reicht: Zum 25. Geburtstag des Festspielhauses Baden-Baden können Interessierte kostenfreie Tickets für eine Serenade am 18. April mit dem berühmten Opernstar Plácido Domingo buchen.

Erst im November 2022 bewies Plácido Domingo im Festspielhaus Baden-Baden, dass er auch im hohen Alter noch seinem Ruf als Publikumsmagnet gerecht wird. In diesen Genuss können seine Fans in der Region bald wieder kommen: Wie das Festspielhaus mitteilt, ist Domingo Stargast zum Festspielhaus-Jubiläum. Das Besondere: Das Konzert ist ein Geschenk. Das Haus lädt nämlich Bürgerinnen und Bürger anlässlich seines 25. Geburtstags am 18. April 2023 um 19.30 Uhr zu dieser Serenade mit dem legendären Sänger ein.

90-minütiges Programm mit dem Star der Klassik

„Zum Geburtstag lädt man Gäste ein, da denken wir zuerst an alle Festspielhaus-Unterstützer und natürlich die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt“, sagt der Vorsitzende des Stiftungsvorstands der Kulturstiftung Festspielhaus Baden-Baden, Ernst-Moritz Lipp. Festspielhausintendant Benedikt Stampa verspricht ein rund 90-minütiges Bühnenprogramm, „in dem es musikalisch, historisch und zukunftsfreudig zugeht“.

Als Stargast des Abends wird der Bariton Plácido Domingo, der als Tenor berühmt wurde, von der Baden-Badener Philharmonie unter der Leitung von Heiko Mathias Förster begleitet. Das Orchester ist als renommierter Klangkörper auch über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Zuletzt begleitete die Philharmonie Ende Januar Anna Netrebko bei einem Konzert in der Alten Oper Frankfurt. Auch den Festspielhaus-Abend im November 2022 mit Domingo bestritt die Baden-Badener Philharmonie.

Tickets können ab 13. März online gebucht werden

Zum Programm der Geburtstags-Serenade im Festspielhaus gehört neben weiteren musikalischen Gästen auch ein „Zukunfts-Podium“. Eine „Inspiration-Speech“ zum Tag hält laut Mitteilung des Festspielhauses Jan Brachmann, Musikredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.