Festspielhaus Baden-Baden startet Vorverkauf für die Saison 2020/2021

Auf bessere Zeiten nach der Corona-Krise richtet das Festspielhaus Baden-Baden seinen Blick und startet kurz nach der Absage der diesjährigen Osterfestspiele den Vorverkauf für die Saison 2020/21. In der Hoffnung, dass „Menschen schon bald wieder in großer Zahl gemeinsam Musik genießen werden können“, stellt Festspielhaus-Intendant Benedikt Stampa sein zweites Baden-Badener Programm unter das Motto „Sehnsucht nach dem Miteinander“.

Der schlechten Nachricht folgen stante pede zwei gute: Zwar wird es im Jahr 2020 in Baden-Baden zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus keine Osterfestspiele mit den Berliner Philharmonikern geben.

Aber schon am Montagmorgen nach dieser trüben Nachricht klingelten im Festspielhaus die Telefone. Der Vorverkauf für die neue Saison hat begonnen.

„Die Nachfrage nach dem neuen Programm ist groß“, sagt Festspielhaus-Sprecher Rüdiger Beermann. Ein passendes Motto hat die Spielzeit 2020/2021 auch schon: „Sehnsucht nach dem Miteinander“. Das nämlich liegt in vielen Bereichen fürs Erste auf Eis.

Gemeinsames Erleben von Musik stärkt unsere Gesellschaft. Benedikt Stampa, Intendant des Festspielhauses Baden-Baden

Die Kulturminister in Berlin gehen mittlerweile davon aus, dass das Kulturleben für einige Zeit zum Erliegen kommt. Umso mehr möchte Baden-Badens Festspielhaus-Intendant Benedikt Stampa Freude auf bessere Zeiten wecken. „Auch wenn wir derzeit noch von der Corona-Pandemie gebremst werden: Ich möchte mit dem neuen Programm Mut machen und positiv in die Zukunft blicken“, sagt Stampa.

„Gemeinsames Erleben von Musik stärkt unsere Gesellschaft. Wir spüren gerade in der Corona-Krise schmerzhaft, wie sehr wir Konzerte, Opernabende und Ballett-Aufführungen vermissen. In ihnen schlummern seelische Abwehrkräfte.“ Und mit ein bisschen Glück kommen die Berliner im Herbst und holen die Festspiele in einer abgespeckten Version an einem Festival-Wochenende nach. Gespräche hierfür laufen.

Sieben Opern in der neuen Saison

Sicher ist indes: Fünf Festivals prägen die Saison 2020/2021. „Sieben Opern, davon vier szenische Produktionen, bilden das Rückgrat der neuen Spielzeit“, sagt der Intendant, der zum Jahreswechsel übrigens Gastgeber des ARD-Silvesterkonzerts ist. Mit seinem zweiten Baden-Badener Programm will er zudem die Profile der einzelnen Baden-Badener Festspiele schärfen.

Wiedersehen mit Sir Simon Rattle

Zum Saison-Auftakt am 20. September 2020 gibt es ein Wiedersehen mit Sir Simon Rattle am Pult des London Symphony Orchestra für eine konzertante Aufführung von Béla Bartóks Opern-Thriller „Herzog Blaubarts Burg“.

Aufwertung der Herbstfestspiele

Eine Aufwertung erfahren die Herbstfestspiele 2020 mit einer Opern-Neuproduktion: Regisseur Philipp Stölzl inszeniert „Salome“ von Richard Strauss (Premiere am 29. November) mit Valery Gergiev und den Münchner Philharmonikern. Als Salome debütiert Evgenia Muraveva.

Bei diesem Festival (28. November bis zum 6. Dezember) lassen sich die Münchner Philharmoniker als Residenzorchester neben der „Salome“ von Gergiev, aber auch von Thomas Hengelbrock durch die Epochen dirigieren. Das Münchner Rundfunkorchester wiederum macht sich bei diesem Festival bereit für einen Arienabend mit Diana Damrau und Nicolas Testé unter dem Titel „Royal Affairs – Kings and Queens of Opera“ (4. Dezember).

Die zweite Opern-Produktion der neuen Spielzeit ist dann bei den Osterfestspielen 2021 zu erleben, wenn Kirill Petrenko mit den Berliner Philharmonikern die Tschaikowsky-Oper „Mazeppa“ mit Olga Peretyatko (Maria) dirigiert. Die Inszenierung liegt in den Händen des russischen Regisseurs Dmitri Tcherniakov. Neben „Mazeppa“ dirigiert Petrenko auch die konzertante Aufführung der Oper „Francesca da Rimini“ von Sergei Rachmaninow.

Um Tschaikowskys intensiver Auseinandersetzung mit den Werken Wolfgang Amadeus Mozarts nachzuspüren, interpretiert Petrenko zudem dessen „Requiem“ (29. März und 2. April). Im Theater Baden-Baden entsteht für die Osterfestspiele eine Neuinszenierung des Mozart-Singspiels „Zaide“.

Ballett aus Hamburg und St. Petersburg

Gleich zweimal kündigt sich das Hamburg Ballett John Neumeier an: im Herbst 2020 sowie zu Pfingsten 2021. Die traditionellen Ballett-Tage zu Beginn der Saison bringen Neumeiers „Nachtstücke“ und seinen Klassiker „Die Kameliendame“ mit Musik von Frédéric Chopin.

Zu den Pfingstfestspielen 2021 mit dem SWR Symphonieorchester präsentiert die Compagnie eine Choreografie zu Oliver Messiaens „Turangalîla“-Sinfonie. Natürlich darf auch das Mariinsky Ballett nicht fehlen – seit gut zwei Jahrzehnten eine feste Größe im Festspielhaus. Über die Weihnachtstage 2020 zeigt die Compagnie bei den Winterfestspielen „Schwanensee“ und „Romeo und Julia“ sowie eine neu konzipierte Ballett-Gala.

„Winterreise“ im Sommer

Das erste Gastspiel des Orchesters der Metropolitan Opera New York seit fast 20 Jahren steht zu den Sommerfestspielen 2021 ins Haus. Am 2. Juli 2021 interpretieren der kanadische Dirigent Yannick Nézet-Séguin und die Sopranistin Joyce DiDonato Schuberts „Winterreise“ zum Auftakt des Festivals.

„Nézet-Séguin möchte mit mir gern die Baden-Badener Musikgeschichte lebendig werden lassen“, freut sich Benedikt Stampa, dem dies sehr am Herzen liegt.

