Game of Thrones: Aufregung um Kaffeebecher

Anzeige

Auf einem Tisch steht ein Kaffeebecher und das Internet bricht zusammen: Zugegeben, das ist nicht irgendein Tisch. Worum es geht? Natürlich um die aktuelle Folge der Fantasy-Serie „Game of Thrones“. Die Produzenten übersahen während des Drehs offensichtlich einen Kaffeebecher – und der sorgt für ordentlich Aufregung.

Die Fantasy-Fernsehserie „Game of Thrones“ ist ein großer Hit mit Millionen Fans auf der ganzen Welt. Aktuell läuft die letzte Staffel der Geschichte rund um die Welt Westeros. Beim Dreh von Folge 4 ist den Produzenten offensichtlich ein kleiner Fehler unterlaufen: In einer Kameraeinstellung steht auf dem mittelalterlichen Holztisch vor Drachenkönigin Daenerys Targaryen ein Kaffeebecher aus Pappe. Was den Filmemacher durchgerutscht ist, hat die Community natürlich sofort entdeckt. Der Becher ist ein riesiges Thema im Internet, auch amerikanische Talksendungen und Radishows griffen den heiß diskutierten Faux-pas auf.

Das war das teuerste Placement der Welt… Die Frage ist: Unbeabsichtigt? So oder so: eine bessere PR gibt es wohl kaum. #GoT pic.twitter.com/YryRKqj9MZ — Philipp Steuer 🌿 (@philippsteuer) 6. Mai 2019

A Starbucks must always be in Winterfell. (Credit to johnnygigantic on Reddit)#GameOfThrones #ForTheThrone pic.twitter.com/Mx4ulWqOPM — Lauren Campbell (@LaurenACampbell) 6. Mai 2019

Das Game-of-Thrones-Team nahm es im Anschluss mit Humor: „Neuigkeiten aus Winterfell“, twitterte der offizielle Account. „Der Latte, der in der Episode aufgetaucht ist, war ein Fehler. Daenerys hat einen Kräutertee bestellt.“

News from Winterfell. The latte that appeared in the episode was a mistake. #Daenerys had ordered an herbal tea. pic.twitter.com/ypowxGgQRl — Game of Thrones (@GameOfThrones) 6. Mai 2019



Produzentin Bernadette Caulfield äußerte sich im Interview mit einem Radiosender: „Ich kann es nicht fassen. Es tut uns Leid!“

Auch vom Kaffeebecher abgesehen waren aber viele Fans nicht glücklich mit der vierten Folge der achten und letzten Staffel „Game of Thrones“: Kritik gab es vor allem an der Story. Bereits seit der fünften Staffel beruht die Fernsehserie nicht mehr auf der Romanvorlage von Schriftsteller George R. R. Martin, sonder erzählt eine eigene Geschichte.

Puuh da waren schon einige durchschnittliche Dialoge/Szenen dabei und irgendwie geht zu vieles zu schnell. Einiges wirkt fehl am Platz, anderes fühlt sich nach reinem Fanservice an. Wiederum wurden Gespräche geführt, die eben geführt werden mussten. #GoT #GameOfThrones — sgianfer (@GianferrariS) 6. Mai 2019