„Game of Thrones“: Der Kampf um den Eisernen Thron ist vorbei

Die preisgekrönte Fantasy-Saga „Game of Thrones“ ist Geschichte: Am frühen Montagmorgen strahlte der Pay-TV-Sender Sky das große Finale der achten und letzten Staffel aus. Acht Jahre lang hatte „GoT“ Fans auf der ganzen Welt gefesselt.

Allein in Amerika erreichte die Serie laut dem US-Sender HBO pro Folge rund 43 Millionen Menschen. Traurig über das Ende sind nicht nur viele Fans, sondern auch die Protagonisten. Zugleich bedankten sich einige von ihnen bei den Fans für deren Treue.

Stars von „Game of Thrones“ bedanken sich

So schreibt Emilia Clarke, die die Drachenkönigin Daenerys Targaryen spielte, auf Instagram: „Diese Frau hat mein ganzes Herz in Anspruch genommen.“ Die Serie habe sie als Frau, Schauspielerin und Mensch geprägt. Den lieben, magischen Fans schulde sie großen Dank. „Ohne Euch gibt es kein uns. Und nun ist unsere Uhr abgelaufen.“

Sophie Turner, die Sansa Stark verkörperte, schreibt, sie sei mit der Serie aufgewachsen, habe sich in sie verliebt und werde nie vergessen, was sie ihr beigebracht habe. Ohne diese Erfahrungen wäre sie nicht der Mensch, der sie heute sei. Sie dankte auch den Fans. Sie werde dies mehr als alles andere vermissen.

!!!Achtung Spoiler: So endet der Kampf um Westeros!!!

Die letzte Folge der finalen Staffel, die viele Zuschauer und Fans verärgert hat, hatte es noch einmal in sich: Nachdem sie mit Hilfe ihres Drachen Drogon Königsmund zerstört und Tausende Menschen getötet hat, wird Daenerys während eines innigen Kusses mit Jon Snow von diesem erstochen. Drogon schmilzt daraufhin den Eisernen Thron per Drachenfeuer ein und fliegt mit Daenerys‘ Leichnam davon.

Die Herrschaft der Sieben Königslande übernimmt Bran der Gebrochene, somit ein Stark. Tyrion Lennister wird seine Hand. Brienne von Tarth wird Kommandantin der Königsgarde. Brans Schwester Sansa regiert in Winterfell über einen freien Norden. Arya erkundigt per Schiff, was im Westen von Westeros liegt.

Jon Schnee – oder vielmehr Targaryen – wird zurück zur Nachtwache geschickt. Er darf keine Ländereien besitzen, eine Frau ehelichen oder Vater werden. Später durchquert er zusammen mit Tormund Riesentod, seinem Schattenwolf Geist und zahlreichen anderen Menschen die Mauer in Richtung Norden.

Weitere Geschichten aus Westeros geplant

Die Fans können aber nach dem Abschied von „GoT“ auf weitere Fantasy-Geschichten hoffen, die an die Kultserie anknüpfen. HBO hat bereits einen Ableger geplant, der tausende Jahre vor den Ereignissen bei «GoT» spielt – ebenfalls auf dem fiktiven Kontinent Westeros. Wann die Serie um Hollywood-Star Naomi Watts (50, «King Kong») zu sehen sein wird, ist aber noch unklar.

Streaming-Gigant Netflix hat sich die Rechte an der Buchreihe „Die Chroniken von Narnia“ gesichert, Konkurrent Amazon Prime verspricht eine „Herr-der-Ringe“-Serie. Außerdem könnte es Medienberichten zufolge serielle Neuauflagen von „Avatar» und «Conan, der Barbar“ geben. Für Fantasy-Nachschub ist also auch nach dem dramatischen „Game-of-Thrones“-Finale gesorgt.

