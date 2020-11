Wie lässt sich ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen an Theatern überwinden? Die Karlsruher Schauspieldirektorin Anna Bergmann bezieht Stellung zur „Gender Pay Gap“.

Knapp 23 Prozent - soviel beträgt der Abstand zwischen den Durchschnittsgagen für Männer und Frauen im künstlerischen Bereich am Badischen Staatstheater Karlsruhe. Und diese Situation ist keine Ausnahme in der Bühnenlandschaft, wie eine Antwort des Kunstministeriums auf eine Anfrage der Landtagsabgeordneten Nese Erikli (Die Grünen) nach der Beschäftigungssituation von Frauen an den Staats- und Landestheatern zeigt.

Im Karlsruher Schauspiel beträgt die Lücke aktuell nur noch 0,9 Prozent. Spartenleiterin ist dort seit 2018 Anna Bergmann, die sich unter anderem 2010 in der „Süddeutschen Zeitung“ offen zur „Gender Pay Gap“, zu geschlechtsbedingten Gehaltslücke geäußert hat: Sie lasse ihre Gage von einem Manager verhandeln, da man als Frau „immer ein paar tausend Euro weniger“ bekomme, „für den gleichen Job, mit der gleichen Berufserfahrung“.