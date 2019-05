Georg Fritzsch wird neuer Generalmusikdirektor in Karlsruhe

Anzeige

Karlsruhe hat ab Herbst 2020 einen neuen Generalmusikdirektor (GMD). Georg Fritzsch aus Kiel beginnt mit der Spielzeit 2020/2021 das Amt als Orchesterchef der Badischen Staatskapelle, teilte das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst am Freitag mit.

Der Verwaltungsrat hat dem Vorschlag des Generalintendanten Peter Spuhler zugestimmt, den Dirigenten für vier Jahre an das Badische Staatstheater zu berufen. Damit folgt der Verwaltungsrat dem einstimmigen Votum der beratenden Findungsgruppe.

Georg Fritzsch beerbt Justin Brown

Der noch bis Ende dieser Spielzeit als Generalmusikdirektor der Landeshauptstadt Kiel tätige Dirigent beerbt in Karlsruhe Justin Brown, der sein Amt nach zwölf Jahren niederlegt. Die Suche nach Browns Nachfolge gestaltete sich schwierig. Eigentlich wollte der Dirigent aus Südengland seinen Vertrag schon zum Sommer 2018 beenden. Weil sich das Haus – wie vielfach zu hören ist – offenbar mit einem geeigneten Nachfolger vertraglich nicht einigen konnte, verlängerte Brown sein Amt auf Wunsch des Generalintendanten Peter Spuhler um zwei Jahre.

Begeisterter Springreiter

Mit Georg Fritzsch gewinnt das Haus einen Dirigenten, der die musikalischen Schwerpunkte in der Geschichte des Badischen Staatstheaters hervorragend weiterführen, aber auch wertvolle neue Akzente setzen könnte. Seit 16 Jahren und damit ungewöhnlich lange ist Fritsch Generalmusikdirektor am Theater Kiel und pflegt dort sowohl das klassische und romantische Repertoire wie auch die zeitgenössische Musik. Zum Ende der Saison beendet Fritzsch dort seinen Vertrag. Er habe sich und das Orchester sehr gut in der Stadt verankert, berichtet Musikredakteur Christian Strehk von den Kieler Nachrichten. Der begeisterte Springreiter habe es mit seiner Bodenständigkeit immer geschafft, gute Kontakte in der Stadt und bei Sponsoren zu pflegen.

Klangregisseur mit Affinität zu Richard Strauss

Fritzsch, der vor seinem Dirigierstudium in Dresden Cello studierte und Solocellist beim Philharmonischen Orchester Gera war, ist stark von der mitteldeutschen Romantik geprägt. Als Klangregisseur mit Affinität zu Richard Strauss, Richard Wagner und Anton Bruckner sei Fritzsch zugleich sehr offen gewesen für die historische Aufführungspraxis. Mit Hilfe von Sponsoren wurde das Kieler Orchester neu instrumentiert. Mit ihm hat Fritzsch die Konzertreihe „Con spirito“ ins Leben gerufen, ein Crossover aus Klassik und Rock oder Pop, das neues Publikum in den Konzertsaal lockte. „Er hat sehr viel für das Theater getan“, so Strehk, der ihn als sehr angenehmen Menschen beschreibt. Last but not least haben sich Fritzsch und Johannes Willig sehr gut ergänzt, der in Kiel viele Jahre sein Stellvertreter war, jetzt in Karlsruhe Stellvertreter von Brown ist und dort ebenfalls eine Bereicherung am Pult nicht zuletzt bei Belcanto-Opern darstellt.