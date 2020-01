Großartiger Roman von Renate Schostack

Anzeige

Erschütternd, informativ, eindrucksvoll und einfühlsam: Es gibt viele Attribute, die auf den jetzt erst als Buch veröffentlichten Roman „Fräulein Ava Laurin“ zutreffen. Dabei breitet die Autorin Renate Schostack keine dramatische Handlung aus. Sie bietet das, was Literaturwissenschaftler einen Bildungsroman nennen. Im konkreten Fall heißt das: Sie erzählt die Geschichte eines Mädchens, beginnend, als die kleine Ava neun Jahre alt ist, und endend mit dem Abitur, gefolgt von dem Entschluss, ihre „Goldrandwelt“ zu verlassen.

Das schöne Wort spielt an auf den Ort der Handlung, und da wird es schon ungemütlich. Zumal, wenn man die Zeit berücksichtigt, in der die Schilderungen einsetzen. Schauplatz des Romans ist Pforzheim, die „Goldstadt“, zwei Jahre nach dem „Vernichtungsschlag am 23. Februar 1945, der alles in eine Wüstenei verwandelt hatte“. Weil dort immer noch die Sorge um den täglichen Bedarf herrscht, nehmen Ava und ihre Mutter eine Einladung des Großbauern Jehle an, auf dem Land den Sommer zu verbringen: „Während sich Ava die Butter aufs Brot strich, wusste sie, dass ihr Gefühl sie nicht getrogen hatte. Sie war im Schlaraffenland angekommen.“

Für Großmama ist Liebe nur „Zeix do!“

Zur guten Nahrung kommt eine neue Erfahrung. Die Tochter einer ausgebombten Textilhändlerfamilie spürt zum ersten Mal Liebesgefühle. Sie wirft ein Auge auf das Wälterle, den um ein Jahr älteren Sohn des Bauern. Die Großmama hat für derlei Regungen nur den derben Begriff „Zeix do!“ Aber dieses Zeugs, dieses unnütze Zeug also, wird die heranwachsende Ava weiter begleiten, wird sich später, als sie schon auf dem Gymnasium ist, auf einen neuen Schwarm richten und wird ihr auf brutale Weise zum Verhängnis werden.

Mit wunderbarer Sensibilität beschreibt Schostack die Empfindungen, die Ava – je nachdem – beflügeln oder betrüben. Bei der Rückfahrt von einem Opernbesuch verliebt sie sich in den Mitschüler Martin. Eine zeitlang schwebt die inzwischen Fünfzehnjährige im siebten Himmel, dann wieder plagen sie Zweifel, ob denn nicht alles Einbildung sei. Daneben Tanzstunde, plumpe Annäherungsversuche des Deutschlehrers („Du blühst ja wie ein Röschen“ – „Nicht für Sie“), Beschreibungen des verhassten Turnunterrichts. Dann muss Martin die Schule verlassen. Abschied, Schmerz, Traurigkeit: „Sie standen da wie zwei ängstliche, im Wald verirrte Kinder, die einander durch Nähe und Wärme Mut zu machen suchen.“

Wiederaufbau in Pforzheim

Die nuancenreiche Genauigkeit, mit der Schostack die Gefühlswelt des Teenagers offenlegt, wendet sie auch auf andere Themenbereiche an – so etwa bei der Darstellung des ländlichen Waschtags, der ausgiebig gefeierten Weihnachtsfeste oder des Pforzheimer Wiederaufbaus: „Die geschwärzten Ruinen der Häuser, die ausgebrannten Gerippe wichen strahlend weißen Neubauten.“ Schostack, deren Roman, wie es heißt, „autobiografisch inspiriert“ ist, greift die Diskussionen um die Schuld auf, die Deutschland durch den Holocaust auf sich geladen hat, sie geht immer wieder auf den Geist des Christentums ein, der das Familienleben prägt, aber sie lässt auch die eigenen Schwächen nicht außer Acht: ihren Stolz, ihren Ehrgeiz und ihren fast tragischen Leichtsinn.

Sexuelle Nötigung

Zu Avas Prüfstein wird der Journalist Helmut Ixer. Durch diese Figur erhält auch der Titel des Romans einen tieferen Sinn: „Fräulein Ava Laurin“ erinnert an das „Fräulein Else“ von Schnitzler – eine Ähnlichkeit, die von der literarisch bestens bewanderten Feuilletonistin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung womöglich beabsichtigt war. Schnitzlers Novelle dreht sich um eine junge Frau, die sich vor einem reichen Kunsthändler nackt ausziehen soll, um so den Vater vor dem Ruin zu retten. Ava lässt sich von dem Pforzheimer Reporter mehrmals aufs Massivste sexuell nötigen – der immer noch von Ixer faszinierten Mutter zuliebe und vor allem, um ihr Abitur (das sie als Jahrgangsbeste besteht) nicht zu gefährden.

Renate Schostack ist 2016 in München gestorben. Gern hätte man sie gefragt, wieweit sie in dem Roman eigenes Erleben verarbeitet hat. Und wenn sie die fortgesetzten Vergewaltigungsversuche tatsächlich erduldet hat, hätte man gerne gewusst: Wie schaffte sie es, noch Journalistin zu werden? Und ob sie es schaffte, nach alledem noch ein gelungenes Leben zu führen? Die Fragen müssen offen bleiben. Fest steht aber: Der Autorin, die seit „Zwei Arten zu lieben“ (1977) mehrere Romane veröffentlicht hat, ist ein fesselndes, lesenswertes Buch gelungen.

Buch

Renate Schostack: Fräulein Ava Laurin. J.S. Klotz Verlagshaus. 520 Seiten, 19,90 Euro.

