Musiker aus Schweden und Florida popularisierten den aggressiven Gesangsstil, der in den Genres Metal-Rock, Industrial und Elektronik viele Nachahmer findet. Im Internet kursieren jede Menge Tutorials, Tipps und Tricks für das richtige Growlen. Doch bei falscher Technik drohen Gefahren für die Stimmbänder.

Die Lokalität ist gut gewählt: eine Geröllhalde. Künstlicher Nebel steigt auf. Vor den Steilwänden schrammeln drei Dunkelmänner auf ihren Gitarren, ein vierter Volltätowierter schlägt auf die Felle seiner Trommeln. Im Zentrum der schwedischen Band Arch Enemy wartet Frontfrau Alissa White-Gluz auf ihren Einsatz. Was dann aus ihrem Munde dringt, irritiert Otto-Normalhörer. Die Blauhaarige in ihrem farblich angepassten, an Durchblicksmöglichkeiten reichen Fantasy-Kostüm growlt: „Ich schwimme gegen den Strom, für immer.“ Wie wahr.

Cecilia Bartoli oder Andrea Bocelli würden den Vortrag wohl kaum als Gesang einordnen. Alissa ist aber auch keine Opernsängerin, sie steht am Mikro einer melodischen Metal-Band. Im Musik-Clip zum Stück „The Eagle Flies Alone“ grunzt und knurrt sie sich durch den simplen Text. Der Hörer fragt sich: Diese tiefer als jeder Manta gelegte, verzerrte Stimme kann doch nur von einem Kerl stammen? Oder besser gesagt von einem brummenden, angeschossenen Monster-Grizzlybären aus den Rocky Mountains?