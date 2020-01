Nach „Faust“ nun „Hamlet“: Klassiker-Regisseur am Theater Baden-Baden

Anzeige

„Wer hätte gedacht, dass der alte Mann noch so viel Blut in sich hätte?“, lautet ein berühmtes Zitat aus Shakespeares Drama „Macbeth“. Um viel Blut geht es auch in „Hamlet“, dem wohl berühmtesten Drama Shakespeares, wenn nicht gar der westlichen Theatergeschichte. Und: Es ist bis heute viel vitales Blut in dem mehr als 400 Jahre alten Text. Auch wenn Klassiker auf den Theaterspielplänen landauf, landab immer dünner gesät sind, „Hamlet“ ist immer wieder am Start.

In Baden-Baden entsteht derzeit eine neue Inszenierung, betreut von einem Mann, der am gleichen Ort bereits den anderen Mount Everest der Dramenliteratur gemeistert hat: Harald Fuhrmann brachte hier den oft gespielten „Faust I“ bemerkenswert frisch und den selten gespielten „Faust II“ bemerkenswert verständlich auf die Bühne.

„Text ist ein Universum“

Von beiden Qualitäten könnte auch seine „Hamlet“-Produktion profitieren. Fuhrmann jedenfalls bezeichnet es als „Geschenk“, das Stück inszenieren zu dürfen. „Dieser Text ist ein Universum“, schwärmt der Regisseur im BNN-Gespräch. „Ich bin noch nie mit so vielen Fragen an eine Inszenierung herangegangen, denn Shakespeare lässt hier sehr vieles offen. Eigentlich könnten wir noch wochenlang weiterproben, um alle möglichen Antworten auszuprobieren.“

Im Kern ist „Hamlet“ die Geschichte eines Prinzen, der nach dem plötzlichen Tod seines Vaters und der schnellen Heirat seiner Mutter mit seinem Onkel in eine Krise stürzt. Wurde sein Vater ermordet? Soll er die Tat rächen? Und wer gehört zu den Schuldigen?

„Jede Figur ist spannend“

Auch letzteres gehöre zu den Fragen, die Shakespeare offenlasse, so Fuhrmann: „In diesem Stück ist jede Figur spannend. Zum Beispiel Hamlets Mutter Gertrud – nirgendwo verrät der Text, wie lange ihre Affäre mit Claudius, dem Bruder und Mörder ihres ersten Mannes, schon andauert. Sie könnte mitschuldig an dem Mord sein – oder gar nichts davon ahnen und Claudius nur geheiratet haben, um den Staat durch eine schnelle Königsnachfolge zu stabilisieren.“

Deshalb verstehe er das Stück auch keineswegs als Hamlet-Solo mit Nebenfiguren – zumal die Titelfigur selbst viele Rätsel aufgebe. Als Beispiel nennt Fuhrmann die Deutungsmöglichkeiten für Hamlets berühmten Monolog „Sein oder Nichtsein“. Dieser wird oft als Sinnieren über den Selbstmord interpretiert. „Aber man könnte Sein auch als Handeln verstehen, mit dem man den eigenen Tod riskiert, und Nichtsein als ein leeres Weiterleben ohne Handeln.“

„Sinnlichkeit und poetische Kraft“

Die Antwort auf solche Fragen sucht der 1969 in Berlin geborene Regisseur gemeinsam mit dem Ensemble. „Theater bedeutet für mich, die Beziehungen zwischen Menschen sichtbar zu machen.“ Auch deshalb schätzt er klassische Texte: „Deren Sprache hat eine Sinnlichkeit und eine poetische Kraft, die ich bei vielen neuen Stücken vermisse.“

Welche Stärke diese Sprache entfalten kann, hat Fuhrmann in seiner 2013 herausgekommenen und immer noch gespielten Inszenierung von „Faust I“ bewiesen, wo das Ensemble mit Goethes Worten ganze Welten entstehen lässt. Um hiervon nicht abzulenken, agieren die Figuren einheitlich in weißen Hemden und schwarzen Hosen zwischen Holzwänden – eine ständige Variation des Anfangsbildes, das mit Faust in einer Holzkiste die Situation eines Mannes auf den Punkt bringt, dessen großem Geist die Welt zu klein geworden ist.

Gespür für klare Zeichen

Dass eben diese Kiste dann am Ende von „Faust II“ zum Sarg für den rastlosen Weltgestalter wird, unterstreicht das Gespür von Fuhrmann und seinem Ausstatter-Duo Tino Dentler / Okarina Peters, mit wenigen Zeichen großen Assoziationsreichtum zu schaffen und einen Grundton zu transportieren. Bei „Faust“ war dieser Grundton das fortwährende Ankämpfen gegen einengende Grenzen, bei „Hamlet“ ist er das Leben inmitten von Überwachung: Dass auf Schloss Helsingör jeder jeden beobachtet, soll sich hier mit einer großen Bühnenwand zeigen, die auf Knopfdruck durchsichtig oder undurchsichtig wird.

Auch wenn Fuhrmann sich nicht dezidiert als Klassiker-Regisseur versteht – in Augsburg etwa hat er mehrere Recherche-Stücke entwickelt und in Regensburg unlängst auch Jugendstücke inszeniert – sieht er einen besonderen Reiz in diesen Texten. Die Vielschichtigkeit der Figuren etwa fordere dazu auf, konkrete Dinge aus den Stücken herauszulesen. „In Gegenwartstexte hingegen muss man oft erst einmal etwas hineinlesen, um überhaupt etwas auf die Bühne bringen zu können.“

Bedeutung für Gegenwart

Zudem seien die Klassiker keinesfalls gegenwartsfremd. „Gerade in ’Hamlet’ gibt es so viele Facetten, dass jede und jeder heute etwas für sich darin erkennen kann“, ist Fuhrmann überzeugt. Und das gelte nicht nur für die Hauptfigur: „Nehmen wir mal den Königsmörder Claudius – der hat, als er sich alleine glaubt, einen kurzen Moment der Aufrichtigkeit, in dem er begreift, dass er seine Tat nicht wirklich bereut, solange er von ihren Folgen profitiert. Das ist ein menschlicher Impuls, den jeder von uns in sich entdecken kann. Derzeit zum Beispiel mit der Frage: Warum steigen wir, trotz Klimabewusstsein, immer und immer wieder in Flugzeuge oder surfen bei jeder Gelegenheit im Internet?“

Termine

„Hamlet“: Premiere am Samstag, 18. Januar, 19 Uhr. Weitere Aufführungen: 24., 25., 26. Januar; 9., 19., 20. Februar; 7. März.

„Faust I“: 13., 14. Februar, je 18 Uhr.