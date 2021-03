Karlsruher Rapper Haze im Interview: Neues Album „TagMond“ erscheint am 30. April

TagMond hat so eine Konnotation von etwas, das hell erscheint, aber im Dunkeln stattfindet. Es gab bei mir immer so eine Dualität, einen Zwiespalt. Der Übergang vom Tag zur Nacht – die schlimmen Sachen passieren erfahrungsgemäß immer im Morgengrauen. Meine Musik hat schon immer etwas sehr Düsteres an sich gehabt und TagMond reiht sich da perfekt ein in eine Reihe von Titeln wie „Brot & Spiele“, wie „Morgenrot“, wie „Zwielicht“.