Die Literarische Gesellschaft, 1924 gegründet, ist mit 7.000 Mitgliedern die größte literarische Vereinigung in Mitteleuropa. Der gemeinnützige Verein hat sich mit dem Karlsruher Museum für Literatur als Förderer der deutschsprachigen Literatur etabliert. Das Museum ist eines der ersten Literaturmuseen in Deutschland, präsentiert die literarische Tradition der grenzüberschreitenden Region und dokumentiert ihre Entwicklung in Ausstellungen im sozialen und historischen Kontext. Seit 1928 wird der Scheffel-Preis für die beste Abiturleistung im Fach Deutsch in Baden-Württemberg verliehen. Seit 2002 ist die Literarische Gesellschaft Herausgeberin der „allmende – Zeitschrift für Literatur“. Das Literaturmuseum befindet sich in der Karlstraße 10. www.literaturmuseum.de. ewa