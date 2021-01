Unter all den Theaterleuten, die in der Amtszeit von Generalintendant Peter Spuhler ans Badische Staatstheater Karlsruhe kamen und nach wenigen Jahren wieder weiterzogen, machte der von 2014 bis 2018 hier engagierte Operndirektor Michael Fichtenholz den wohl deutlichsten Karrieresprung: Er wechselte damals auf die gleiche Position am renommierten Opernhaus Zürich und wurde von dessen Intendant Andreas Homoki als „ausgewiesener Experte für Operngesang“ willkommen geheißen.

Fichtenholz trat in Zürich die Nachfolge von Sophie de Lint an, die zur Direktorin der Niederländischen Nationaloper Amsterdam ernannt worden war.

Dem Karlsruher Haus blieb Fichtenholz verbunden als Leiter der regelmäßig sehr erfolgreichen Internationalen Händel-Festspiele, bei deren Ausgabe 2020 der polnische Tenor Jakub Józef Orliński für die Titelrolle in der Oper „Tolomeo“ in der Kritikerumfrage der Zeitschrift „Opernwelt“ zum „Sänger des Jahres“ gewählt wurde.