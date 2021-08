Klarinettist Julius Kircher

Karlsruher Musik-Professor verrät, was er seinen Studenten mit auf den Weg gibt

Bereits in jungen Jahren entdeckte Julius Kircher die Klarinette für sich. Seit 2019 ist er Professor für Klarinette an der Hochschule für Musik in Karlsruhe. Welche Herausforderungen bringt das mit sich?