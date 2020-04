Hörspiel-Marathon mit Großwerk der Weltliteratur im Radio

Anzeige

Insgesamt 14 Stunden Hörspiel bietet das Kulturprogramm SWR2 am Freitag und Samstag im Radio. Angekündigt ist die Erstausstrahlung einer Hörspielfassung des Romans „Die Enden der Parabel“ über die Zeit kurz vor und kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das 1.200 Seiten umfassende Buch gilt als Hauptwerk des langjährigen Literaturnobelpreis-Anwärters Thomas Pynchon. Das Mammuthörspiel entstand auf Initiative des SWR-Hörspieldramaturgen Manfred Hess.

22 Stunden sind es diesmal nicht geworden. Bei dieser stolzen Zahl liegt der bisherige Längenrekord der Hörspiele des Komponisten und Regisseurs Klaus Buhlert. Erreicht wurde diese Dauer mit der Adaption von James Joyces berühmtem Roman „Ulysses“, die 2012 ebenfalls als Koproduktion von SWR und Deutschlandfunk herausgebracht wurde.

Monolith der Weltliteratur

Doch auch mit der jüngsten Koproduktion der beiden Sender hat Buhlert einen Monolithen der Weltliteratur in Kino für die Ohren verwandelt. Rund 14 Stunden dauert seine Fassung von Thomas Pynchons Roman „Die Enden der Parabel“, die am Wochenende in zwei nachtfüllenden „Binge-Hearing“-Blöcken gesendet wird.

Nicht nur wegen seiner schieren Länge und seines Produktionsaufwandes ist dieses Hörspiel ein Ereignis. Schließlich gilt der am 8. Mai 1937 geborene US-Amerikaner Thomas Pynchon als einer der bedeutendsten, prägendsten und herausforderndsten Autoren des 20. und auch des 21. Jahrhunderts.

Pynchons Roman ist die Übersetzung des „Ulysses“ in die Postmoderne Klaus Buhlert, Hörspielregisseur

Regisseur Klaus Buhlert sagt, er habe um die postmoderne Literatur und daher auch um dieses Buch lange einen großen Bogen gemacht, im Glauben, dass nach Joyces „Ulysses“ eigentlich nichts mehr kommen könne. „Aus heutiger Sicht würde ich sagen: Der Pynchon ist die Übersetzung des ,Ulysses‘ in die Postmoderne“, so der 1950 geborene Hörspielmacher, Komponist und promovierte Akustiktechniker im Hörfunkfeature „Jenseits der Null“ über die Produktion.

Autor als Mysterium

Die eigentliche Sensation aber ist, dass dieser Hörspiel-Marathon überhaupt entstehen durfte. Denn seit dem Tod von J. D. Salinger vor zehn Jahren ist Pynchon auch das größte Mysterium der Gegenwartsliteratur. Seit dem Erscheinen seines Debütromans „V“ im Jahr 1963 hat sich der Autor komplett von der Öffentlichkeit abgeschottet. Er gibt keine Interviews und erlaubt keine Fotos.

Mit Papiertüte bei „Simpsons“

Mit seinem Image als großer Unbekannter spielt der langjährige Anwärter auf den Literaturnobelpreis durchaus humorvoll: Für drei „Auftritte“ als Zeichentrickfigur in der Serie „Die Simpsons“ hat er die Texte selbst eingesprochen, die Figur trägt aber eine Papiertüte über dem Kopf. Über seine Biografie weiß man, dass er an der renommierten Cornell University erst Physik und dann Literatur studierte – letzteres unter anderem bei Vladimir Nabokov. Danach arbeitete er unter anderem für Boeing und soll technische Texte über Waffensysteme verfasst haben.

Das passt zum Leitmotiv des nun adaptierten Buchs „Die Enden der Parabel“, seinem dritten Roman, der 1973 erschien und als sein Hauptwerk gilt. Auf rund 1.200 Seiten (deutsche Ausgabe) führt der ausufernd komplexe Text durch die Zeit kurz vor und kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die kaleidoskopartigen Szenen drehen sich um die V2-Rakete der Nazis: die erste Waffe, die mit Überschallgeschwindigkeit flog.

Kontrolle als Illusion

Der Originaltitel „Gravity’s Rainbow“ (etwa: Der Regenbogen der Schwerkraft) bezieht sich ebenso auf die Flugbahn der Rakete wie der Titel der 1981 erschienenen deutschen Übersetzung von Elfriede Jelinek und Thomas Piltz. Wobei der Roman auch davon handelt, dass an beiden Enden dieser Flugparabel, sowohl beim Abschuss als auch beim Aufschlag der Rakete, Menschen von der Unkontrollierbarkeit der Technik betroffen sind. „Ihr habt mit Gott gebrochen“, spricht es aus einem spiritistischen Medium im Hörspiel, „und etwas anderes an seine Stelle gesetzt: die Illusion der Kontrolle“.

Kriegswichtige Erektionen

Die wenig optimistische Weltsicht in Pynchons Roman geht einher mit Ironie und eigenwilligem Humor. So verpackt der Autor sein Kernthema des Kontrollverlusts in einer kuriosen Eigenschaft der Hauptfigur Tyrone Slothrop: Der GI, der gegen Ende des Krieges in London stationiert ist, bekommt jedesmal, wenn eine V2 in die Luft steigt, eine Erektion. Das macht ihn zum kriegswichtigen Frühwarnsystem.

Die Suche nach der Ursache dieses Phänomens führt Slothrop in die „Zone“, wie das Deutschland der direkten Nachkriegszeit hier genannt wird. Während seiner Nachforschungen dort wird der Roman nicht nur immer komplexer, sondern auch drastischer. Vor allem explizite sadomasochistische Sexszenen gelten als Auslöser für den Literaturskandal des Jahres 1974, als die Jury des Pulitzerpreises den Roman auszeichnen wollte, aber das Komitee die Vergabe verweigerte, weil der Roman obszön und unlesbar sei.

Langes Ringen um die Rechte

Den Ruf der Unlesbarkeit wegen allzu großer Materialfülle hat sich Pynchon ebenso wie James Joyce gründlich erarbeitet. Dementsprechend gelten seine Werke auch als nicht adaptierbar. Kein Wunder also, dass SWR-Chefdramaturg Manfred Hess viel Geduld brauchte, um an die Rechte für die Hörspielbearbeitung zu kommen.

Zu Hilfe kam ihm ein Zufall, der ihm die Mailadresse von Pynchons Agentin (und Ehefrau) einbrachte. Jahrelang schickte er Anfragen, ohne jemals eine Antwort zu erhalten. Seine Verehrung für Pynchon erklärt er im Feature „Jenseits der Null“ so: „Es gab zuvor niemanden, der so über den Zweiten Weltkrieg geschrieben hat, zwischen absoluter Paranoia und exaktem Realismus, mit Comic- und Gesangselementen.“

Mail mit drei Worten

Der Durchbruch kam, als Hess 2016 in seiner Anfrage vorschlug, das Buch als Hörspiel zu 75 Jahren Kriegsende zu produzieren – und ein Kapitel des „Ulysses“-Hörspiels anfügte. „Da kam zum Jahreswechsel eine Mail von Pynchon: ,Go ahead, Manfred.‘“ Diese drei Worte lösten einen mehrjährigen Arbeitsprozess aus. Über zwei Jahre feilten Buhlert und Hess an einer Hörspielfassung, in der von 400 Romanfiguren noch 99 übrig blieben und auf 36 Darstellerinnen und Darsteller verteilt wurden.

Zum Ensemble gehören Größen wie Bibiana Beglau, Corinna Harfouch, Jens Harzer, Thomas Thieme, und Manfred Zapatka. Rund ein Jahr dauerte die Arbeit mit sechs Aufnahmeteams in vier Studios. Das Ergebnis ist ein berauschendes Klangerlebnis, das durch surreale Räume führt und mittels der schier körperlichen Präsenz der Stimmen dem Text eine Sinnlichkeit gibt, die zur neuen Lese-Entdeckung einlädt. In diesen Tagen wäre vielleicht sogar Zeit dafür.

Sendungen auf SWR2: Feature „Jenseits der Null“ am 16. April, 22.03 Uhr. Hörspiel „Die Enden der Parabel“ am 17. und 18. April jeweils ab 20.03 Uhr (bis 6 bzw. 4 Uhr morgens). Online vom 17. bis 25. April auf swr2.de.